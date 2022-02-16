الاتحاد الأوروبي يخصص 5 ملايين يورو لمساعدة اللاجئين في مصر

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تمويلها الإنساني لشمال إفريقيا لعام 2022 بقيمة إجمالية 18 مليون يورو إلى ثلاث دول.

وبحسب البيان الذي نشرته المفوضية الأوروبية على موقعها الإلكتروني، فسيدعم التمويل بعض الفئات الأكثر ضعفا في مصر والجزائر وليبيا.

5 ملايين يورو لمساعدة اللاجئين في مصر

وقال المفوض الأوروبي لشئون إدارة الأزمات، يانيز لينارتشيتش إنه سيتم تقديم 5 ملايين يورو في مصر لمساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء الأكثر ضعفًا الذين تقطعت بهم السبل في أفقر أحياء المراكز الحضرية، حيث سيمكن التمويل من الوصول الآمن والمستدام إلى التعليم الجيد وخدمات الحماية والاحتياجات الأساسية.

9 ملايين يورو للاجئين الصحراويين في الجزائر

وسيتم توفير 9 ملايين يورو من التمويل في الجزائر للمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا للاجئين الصحراويين الضعفاء، حيث ستساعدهم الأموال في الحصول على الغذاء والتغذية وتحسين الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية الأساسية وكذلك التعليم.

4 ملايين يورو لتلبية الاحتياجات الإنسانية في ليبيا

وسيتم تقديم 4 ملايين يورو إضافية في ليبيا للمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم والحماية لمن هم في أمس الحاجة إليها في المراكز الحضرية والمواقع التي يصعب الوصول إليها.

وأوضح “لينارتشيتش” أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الأشخاص المحتاجين بغض النظر عن مكان وجودهم.

وأضاف أن التمويل الجديد سيساعد المنظمات الإنسانية في مصر والجزائر وليبيا والأشخاص المستضعفين المتأثرين بالصراعات أو عدم الاستقرار أو النزوح.

وأشار إلى أنه نظرًا لأن وضعهم أصبح صعبًا بشكل متزايد خلال جائحة كورونا المستجد فسيساعد الاتحاد الأوروبي في تلبية احتياجاتهم الأساسية لضمان حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأخرى.

ويتم توجيه المساعدات الإنسانية الممولة من الاتحاد الأوروبي بشكل محايد إلى السكان المتضررين فقط من خلال وكالات الأمم المتحدة والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

يأتي ذلك وسط انعقاد قمة أوروبية أفريقية غدا الخميس تحت عنوان "إفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى عام 2030".