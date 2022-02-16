حبس عصابة استغلال الأطفال في الجيزة

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس تشكيل عصابي مكون من ٣ أفراد، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه باستغلال الأحداث في أعمال التسول والسرقة والاستيلاء على متحصلاتهم كرها عنهم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة بتكوين تشكيل عصابي تخصص في استغلال الأحداث في مزاولة أعمال التسول والسرقة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن رجال مباحث الأحداث من ضبطهم وبصحبتهم 4 أطفال، مقيمون بمحافظة الجيزة، وبمناقشة المجني عليهم وبمواجهة المتهمين أقروا بما جاء بالتحريات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.