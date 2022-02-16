«الصحة» توضح الأعراض التى تكشف إصابة الأطفال بالسرطان

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن هناك بعض الأعراض التي تكشف إصابة الاطفال بالسرطان.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الأعراض تشمل الصداع الحاد والمستمر وآلام في العظام والحمى، وفقدان في الوزن.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين الذين لديهم أطفال مصابين بالسرطان بتقديم الدعم لهم طوال الوقت لتحسين حالتهم النفسية وتقوية المناعة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه يجب عند شعور الطفل بهذه الأعراض التوجه فورا لأقرب مستشفى والقيام بإجراء كافة الفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، تحديث برنامج متابعة النمو البدني، ووقاية الأطفال من بعض الأمراض مثل الأنيميا والسمنة والتقزم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التحديث شمل بروتوكولات دعم صحة الأطفال بكبسولات "فيتامين أ" الخاص بالنمو الصحي للطفل، ليرتفع إلى 9 جرعات بدلاً من جرعتين فقط، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأشار الدكتور حسامعبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، إلى أن البرنامج يدعم الأطفال بـ 9 كبسولات من "فيتامين أ" ابتداءً من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات، وذلك بواقع جرعة كل 6 أشهر.

ومن جانبه، أكد الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، توافر كبسولات "فيتامين أ" للأطفال بالمجان، في جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية.

ولفت الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة والسكان إلى ضرورة توعية أولياء الأمور بأهمية زيارة الطفل للوحدات الصحية حتى عمر خمس سنوات، للحصول على جرعات فيتامين "أ"، والحصول على حزمة الخدمات المقدمة لتلك الفئة العمرية.