الاتحاد الأوروبي يُمول بناء 150 مدرسة فى المغرب

وقع المغرب اتفاقيتين لتمويل برنامج التعليم القروي مع البنك الأوربي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف بناء 150 مدرسة وبنياتها التحتية.

ويعد التمويل على شكل قرض للبنك الأوربي للاستثمار، بمبلغ 102,5 مليون يورو مع منحة قدرها 23,3 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.

وأبرمت الاتفاقيتين وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي، ومديرة عمليات القروض في البلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي والبنك الأوربي للاستثمار فلافيا بالانزا، ووزير التربية والتعليم شكيب بنموسى، وسفيرة ومفوضة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب باتريشيا بيلار لومبارت كوساك.

وأشارت نادية فتاح العلوي -خلال التوقيع- إلى قوة علاقات التعاون بين المغرب والبنك الأوربي للاستثمار، والاتحاد الأوروبي إلى أهمية دعم البنك الأوربي للاستثمار لجهود المغرب في قطاع التعليم.

وأضافت أن هذا التمويل يأتي لإكمال مساهمة من الميزانية العامة للمغرب بمبلغ يقدر بحوالي 100 مليون يورو، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للحكومة المغربية لقطاع التعليم والتي تستهدف تحسين الأداء العام للقطاع إلى سنة 2030.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم، انتقال البلاد من المستوى الأحمر إلى المستوى البرتقالي خلال الأسبوع الأخير، إذ انخفضت نسبة الإصابات الجديدة بمتحور «أوميكرون» لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بنسبة 50%.

وقال منسق مركز عمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة المغربية معاذ المرابط - في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة (الفترة من 31 يناير الماضي إلى 14 فبراير الجاري) - “إن المغرب انتقل، وبعد خمسة أسابيع متتالية من المستوى الأحمر المرتفع لانتشار المتحور "أوميكرون"، إلى المستوى البرتقالي الذي يتميز بانتشار متوسط، وذلك ابتداء من 7 إلى 13 فبراير الجاري.

واعتبر المسؤول أن الانتقال إلى المستوى المنخفض أصبح قريبًا.

وقال المرابط "المتحور الجديد أصبح يشكل 100% من الحالات الجديدة"، مشيرًا إلى أن معدل إيجابية التحاليل الأسبوعي انتقل من 14,9% إلى 7 % في الأسبوع الأخير، وهو أقل معدل يتم تسجيله منذ ستة أسابيع.

وأوضح المرابط أن مستوى توالد الحالات، أصبح يساوي 0,80، وهو أقل من واحد في كل جهات المغرب التي دخلت جميعها في المرحلة التنازلية لانتشار الفيروس.