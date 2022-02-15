حبس 4 متهمين لحيازتهم كمية من الاستروكس بمدينة السلام

قررت نيابة السلام، الثلاثاء، حبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الاستروكس وزنت 500 جراما قبل ترويجها بمدينة السلام

كما استعجلت النيابة التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وطالبت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها .

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق بنيابة السلام بإمتلاكهم المضبوطات بقصد ترويجها بدائرة القسم والكسب الغير مشروع منها مبررين بأن مكاسبها مربحة

كانت بداية الواقعة عندما تمكنت دورية أمنية من قسم شرطة السلام من ضبط 4 أشخاص يستقلون توك توك وبحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس وزنت 500 جراما ومبلغ مالى ٣ آلاف جنيه ، وبسؤالهم أقروا بامتلاكهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.