الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

إعلان قائمة هاني ضاحي في انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة

هاني ضاحي
هاني ضاحي

أعلنت قائمة مهندسون في حب مصر، التي يتزعمها هاني ضاحي، نقيب المهندسين الحالي والمرشح على نفس المنصب لدورة جديدة، عن تشكيل قائمتها في انتخابات النقابة الفرعية بالقاهرة.

وجاء تشكيل القائمة كالتالي: هشام أبو سنة ، على منصب النقيب، وعبد العزيز الكفراوي ، على مقعد عمارة، وماهر جرجس، وأحمد علي، ومحمد فتحي، على مقاعد كهرباء، وسامح تاوضروس وأحمد صلاح، على مقعدي مدني، وعمرو السيد على مقعد ميكانيكا.

فيما أعلن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين الحالي، عن تشكيل قائمة "مهندسون في حب مصر 2022"، للمنافسة في انتخابات نقابة المهندسين المقررة 25 فبراير الجاري.

وضمت القائمة كل من: حسن عبد العليم، ومحمود عرفات وزينب عفيفي ومحمد عبد العظيم ومحمد الروي وأحمد عفيفي، وخالد عباس وسيد فاروق وحسام رزق ومحمد ناصر وفاروق الحكيم، وذلك لعضوية المجلس الأعلى للنقابة على مقاعد مكمل في الشعب المختلفة.

أما في شعبة مدني فضمت: منال سري ومحمد حسيني وأحمد حشيش وعمرو القفاص ومحمد خلف الله، ورغدة غنيم ومحمود السنورسي وأحمد بلال.

وفي شعبة كيمياء: حسام هطفت، وريهام عادل ومحمد عبد العظيم، ونشوى عزت ورضوى مراد وأحمد سعداوي.

وفي شعبة عمارة: إبراهيم أبو عريضة ومود علوي، وأكرم فاروق وسلمى قريطم وأحمد ماهر ونانسي نافع ومحمد كامل وأمد حمدي.

وفي شعبة ميكانيكا: حاتم صادق وشادي الصفتي وحسن الضوة وطارق منصور وأنطونيو القس وأحم البناء وطاهر أبو زيد وميلاد فكري.

وفي شعبة بترول: محمد فوزي وأحمد سلطان ومحمد صلاح ورائد المحمدي وأحمد جهيني وأحمد العزازي.

كما ضمت القائمة المعلنة كل من: خالد زيدان، ووليد الخضري وحسام الدين إمام، ومحمد ثروت، وهلا عبادة، ومحمد خضر وعبد الرحيم خطاب، ومصطفى تليتي"، وذلك على مقاعد مجلس شعبة كهرباء.

فيما وجهت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني محمد محمود، الدعوة للمرشحين في انتخابات النقابة، للبدء في  إجراءات ملء نماذج التفويضات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12 فبراير وحتى يوم الأحد الموافق 20 فبراير بدءًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً.

القاهرة نقابة المهندسين المهندسين انتخابات نقابة المهندسين مهندسين نقيب المهندسين

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