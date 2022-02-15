وكيل «تعليم دمياط» يتابع استعدادات الإدارات للفصل الدراسي الثاني

عقد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية بحضور مديري عموم المديرية، لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببدء النصف الثاني من العام الدراسي «2021-2022»

وأكد خلف، أن جميع مدارس المحافظة الابتدائية سوف تعمل بنظام اليوم الكامل باستثناء المدارس المستضيفة التي تعمل بنظام الفترتين، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب والمعلمين، موضحا أنه من خلال متابعته للعملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول، رصد عددًا من السلبيات التي تم تداركها حتى يتمكن الطلاب من تحصيل المعرفة والمعلومات بشكل كامل وفق المناهج الدراسية.

ووجه خلف، باستكمال التعاقد مع المعلمين بنظام الحصة في الإدارات التي نشهد عجزًا في أعداد المعلمين، مُشددًا على الانتهاء من صرف حوافز رياض الأطفال والصفوف الأولى المستحقة خلال الشهر الحالي.

كما وجه بتشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري والمتابعة لمراجعة جميع أعمال الكنترولات بمدارس التعليم الفني.

وخلال الاجتماع وجه خلف، مديري الإدارات التعليمية بالتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها، والانتهاء من توزيع استمارة (الموافقة المستنيرة) وهي الاستمارة الخاصة بموافقة أولياء أمور - طلاب المرحلة العمرية ما بين (10-18سنة) - على تلقی اللقاح.

بالاضافة ضرورة تطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الفصل الدراسي الثاني والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم لتحقيق الانضباط اثناء اليوم الدراسي مع ضرورة تفعيل المجموعات المدرسية وفق القواعد والقوانين المنظمة لها.

واكد "وكيل الوزارة" تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعمل، وتوزيع الأنصبة على المعلمين طبقا للمعدلات وفق القواعد المنظمة لذلك.

بالاضافة الي ان يقوم مدير المدرسة بمخاطبة قسم التطوير بأعطال الأجهزة بالمعامل و متابعة دائرة الصرف لاستلام الأصناف التي ترد بها.

وشدد "وكيل الوزارة" علي الاهتمام بالسجلات الإدارية وإطلاع المدير عليها بصفة يومية و مراجعة الشيتات والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام بالفصل الدراسي الثاني.

موضحا انه علي كل مدير مدرسة يكون لديه سجل بالقرارات الوزارية وذلك للاطلاع عليها ويكون على دراية كاملةبها.

مؤكدا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة، والتأكيد على ضرورة تطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف و التأكيد على توقيع السادة المتابعين بدفتر الأمن في الساعة الفعلية لدخولهم المدرسة لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي، مشددا ضرورة التزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية (حضور - انصراف).