الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم دمياط» يتابع استعدادات الإدارات للفصل الدراسي الثاني

محافظة دمياط
محافظة دمياط

عقد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية بحضور مديري عموم المديرية، لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببدء النصف الثاني من العام الدراسي «2021-2022»

وأكد خلف، أن جميع مدارس المحافظة الابتدائية سوف تعمل بنظام اليوم الكامل باستثناء المدارس المستضيفة التي تعمل بنظام الفترتين، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب والمعلمين، موضحا أنه من خلال متابعته للعملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول، رصد عددًا من السلبيات التي تم تداركها حتى يتمكن الطلاب من تحصيل المعرفة والمعلومات بشكل كامل وفق المناهج الدراسية.

ووجه خلف، باستكمال التعاقد مع المعلمين بنظام الحصة في الإدارات التي نشهد عجزًا في أعداد المعلمين، مُشددًا على الانتهاء من صرف حوافز رياض الأطفال والصفوف الأولى المستحقة خلال الشهر الحالي.

كما وجه بتشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري والمتابعة لمراجعة جميع أعمال الكنترولات بمدارس التعليم الفني.

وخلال الاجتماع وجه خلف، مديري الإدارات التعليمية بالتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها، والانتهاء من توزيع استمارة (الموافقة المستنيرة) وهي الاستمارة الخاصة بموافقة أولياء أمور - طلاب المرحلة العمرية ما بين (10-18سنة) - على تلقی اللقاح.

بالاضافة ضرورة تطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الفصل الدراسي الثاني والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم لتحقيق الانضباط اثناء اليوم الدراسي مع ضرورة تفعيل المجموعات المدرسية وفق القواعد والقوانين المنظمة لها.

واكد "وكيل الوزارة" تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعمل، وتوزيع الأنصبة على المعلمين طبقا للمعدلات وفق القواعد المنظمة لذلك.

بالاضافة الي ان يقوم مدير المدرسة بمخاطبة قسم التطوير بأعطال الأجهزة بالمعامل و متابعة دائرة الصرف لاستلام الأصناف التي ترد بها.

وشدد "وكيل الوزارة" علي الاهتمام بالسجلات الإدارية وإطلاع المدير عليها بصفة يومية و مراجعة الشيتات والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام بالفصل الدراسي الثاني.

موضحا انه علي كل مدير مدرسة يكون لديه سجل بالقرارات الوزارية وذلك للاطلاع عليها ويكون على دراية كاملةبها.

مؤكدا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة، والتأكيد على ضرورة تطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف و التأكيد على توقيع السادة المتابعين بدفتر الأمن في الساعة الفعلية لدخولهم المدرسة لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي، مشددا ضرورة التزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية (حضور - انصراف).

إقليم محافظة دمياط إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط دمياط الإجتماع الدورى للجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى الذى جاء بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و رأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية و رؤس

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

الزمالك يخسر بهدفين أمام سموحة فى الدورى المصرى

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

تراجع أسعار النفط بعد إعلان روسيا انسحاب بعض قواتها من الحدود الأوكرانية

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

معادلة إفريقية أوروبية جديدة

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. نشاط مكثف لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى البحرين

«فتح»: إسرائيل تمارس التطهير العرقى بالشيخ جراح.. وعلى الفلسطينيين التضامن

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال