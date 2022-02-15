الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

لليوم الرابع.. اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة «الوفد» تواصل عملها

اللجنة المشرفة علي
اللجنة المشرفة علي انتخابات حزب الوفد

واصلت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، اليوم الثلاثاء، أعمالها في تلقي طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات لليوم الرابع على التوالي من الحادية عشر صباحا وحتى الخامسة مساء بمقر الوفد الرئيسي، بحضور المستشار عيد هيكل نائب رئيس الحزب، ورئيس اللجنة المشرفة بالإنابة، والدكتور وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد، وكاظم فاضل، سكرتير عام مساعد الحزب، وأيمن محمد، المدير المالي للحزب.

انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022

ولم تتسلم اللجنة المشرفة على الانتخابات أي طلبات ترشح حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير 2022 .

الاستعداد لطبع استمارات التصويت وكروت حضور الجمعية العمومية


وقال أيمن محمد، عضو اللجنة والمدير المالي للحزب، إن اللجنة المشرفة على الانتخابات منتظمة في عملها بصفة يومية من الحادية عشرة صباحا وحتى الخامسة مساء بمقر الوفد الرئيسي.

وأضاف محمد أن اللجنة لم تتلق طلبات للترشح على الانتخابات من مرشحين جدد وأنه لم يتقدم على مدار الأربعة أيام المتتالية منذ فتح باب الترشح سوى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب.

وأشار محمد إلى أن اللجنة مستمرة في أداء عملها كما بحثت عدة ملفات متعلقة بالعملية الانتخابية وبعض الجوانب اللوجستية للعملية الانتخابية بما فيها تجهيز السرادق الخاص بالانتخاب والاستعداد لطبع استمارات التصويت وكروت حضور الجمعية العمومية.

 

وكان قد تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، اليوم السبت، بأوراق الترشح لانتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في 11 مارس المقبل.

وتلقى طلب الترشح من أعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 كلا من: عباس حزين، سكرتير عام مساعد الحزب، وكاظم فاضل، سكرتير عام مساعد الحزب، وأيمن محمد، المدير المالي للحزب، وذلك بحضور اللواء سفير نور عضو الهيئة العليا، ومحمود سيف النصر عضو الهيئة العليا وعدد من أعضاء الحزب.

واستمع أبو شقة لشرح اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 لآليات وضوابط تلقي الترشحات، وسدد مبلغ 100 ألف جنيه المقررة كمساهمة على سبيل التبرع في مصاريف إجراء العملية الانتخابية، ولا يجوز استردادها بأي حال بعد التبرع وفقًا للائحة.

اللجنة المشرفة انتخابات رئاسة حزب الوفد الترشح المستشار عيد هيكل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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