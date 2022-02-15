«تعليم كفر الشيخ» تبدأ فى تلقى تظلمات الشهادة الإعدادية غدًا

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، عن بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية، صباح غدٍ الأربعاء، وحتى 8 مارس المقبل، بعد مد فترة التظلمات، تحت إشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وعقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات لبدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية، وتم تخصيص 2 من أعضاء التوجيه المالي، وعضو كنترول، في كل مدرسة من المدارس التي تم تحديدها، مؤكداً أن الطالب أو وليه أموره سيقدمان طلب التظلم في المواد التي يرغب الطالب التظلم من نتيجتها، ويسدد مقابل كل مادة 20 جنيها، وفي نفس الوقت سيحدد عضو الكنترول للطالب وولي أمره، اليوم الذي تتم مراجعة صورة ورقة إجابة الطالب في المادة التي حددها.

حضر الاجتماع كل من مصطفي مرعي مدير عام التعليم العام، وضياء الشامي مدير عام الشؤون المالية والإدارية.

وقال وكيل تعليم كفر الشيخ، إن المدارس التي تم تحديدها لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية هي "مدرسة الشهيد حمدى ابراهيم الاعدادية بنين، بادارة شرق كفرالشيخ، وإدارة غرب كفر الشيخ، ومجمع هدى شعراوي، وإدارة سيدي غازي سيدي غازي للتعليم الأساسي، وإدارة دسوق، ومجمع الأشراف، وإدارة الحامول، مدرسة الحامول الإعدادية بنات، وإرادة الرياض، مدرسة الرياض الرسمية للغات، إدارة سيدي سالم، مدرسة سيدي سالم اللغات الرسمية، وإدارة بيلا، مدرسة بيلا الثانوية بنات، وإدارة قلين، نادي المعلمين، وإدارة بلطيم، مدرسة صالح الشرنوبي الإعدادية بنات، وإدارة ديوان الإدارة التعليمية، إدارة مطوبس، مدرسة مطوبس الثانوية التجارية، وإدارة برج البرلس، ديوان الإدارة التعليمية.



ومؤخرا، اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة 82.79%، مهنئًا الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيرًا إلى أن طلاب مدارس كفر الشيخ حققوا العديد من المراكز على مستوى العالم في الابتكارات، كما حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية.

وقدم المحافظ، الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.