تجديد حبس راكب حاول تهريب أقراص ترامادول في علاج سكر بمطار القاهرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة النزهة، اليوم الثلاثاء، حبس راكب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بمحاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من باريس مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب فرنسي الجنسية من أصل مصري الجنسية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء عمارة مأمور الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود كثافات متماثلة داخل الحقائب.

وقام مأمور الجمرك بتفتيش الراكب فعثر على عدد 56 شريط من عقار الترامادول المخدر داخل علب أدوية سكر أخفاها الراكب بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 35 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.