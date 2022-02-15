تشريح جثة طالب توفى داخل مصحة لعلاج الإدمان في الإسكندرية

أمرت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تشريح جثة طالب توفى داخل مصحة إدمان، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، وملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتبين من التحقيق احتجاز المجني عليه عبد الرحمن محمد عادل 25 سنة داخل فيلا تدار كمصحة لعلاج الإدمان كائنة بالكيلو 22 بالطريق الصحراوي، لمنعه من تعاطى المواد المخدرة وحاول المجني عليه الهروب عدة مرات وانتابته حالة من الهياج.

وقام برفض العلاج ومحاولته الانتحار وضرب رأسه بالحائط وسقط على الأرض جثة هامدة مفارق الحياة، تم نقل جثته لمشرحة الإسعاف، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة.