وزير الداخلية يقرر إبعاد «على جوهر» خارج البلاد لأسباب أمنية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 144 لسنة 2022 والخاص بإبعاد شخص سورى الجنسية لخارج البلاد.

وجاء فى نص القرار، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 98 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منه وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة فى 15/1/2022 بشأن طلب إبعاد سورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، تقرر أن يبعد المدعو على محمد جمال جوهر "سورى الجنسية - مواليد 12/1/1988" إلى خارج البلاد.