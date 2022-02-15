إصابة سيدة إثر انهيار منزل خالٍ من السكان بالشرقية

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل اليوم، بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتبين أن المنزل مبني من دورين من الطوب الأحمر القديم، وخالٍ من السكان وصادر له قرار إزالة، وقد أسفر الانهيار عن إصابة سيدة تم نقلها إلى مستشفى بلبيس المركزي وتقديم الإسعافات الأولية لها وغادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء.

وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالة المحضر للنيابة العامة.