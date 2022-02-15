19 ألف وظيفة حكومية شاغرة.. اعرف شروط التقديم

تصدر اسم “بوابة الوظائف الحكومية” تريند محرك البحث العالمي جوجل، بعدما قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان عن تطوير الجهاز لبوابة الوظائف الحكومية والتي أطلق نسختها المطورة في أول يوليو ٢٠٢١، وأعلنت عليها 197 جهة حتى الآن عن حاجتها لـ 19 ألف و485 موظف بعدما كانت التعيينات الحكومية متوقفة لمدة 6 أعوام.

وذكر بيان للجهاز،، أنه تم الإعلان عن هذه الوظائف في شهر يناير الماضي، على أن يتم فتح باب التقديم يوم 20 فبراير 2022 حتى يوم 7 مارس 2022، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية لمعرفة الوظائف الشاغرة وحاجة الدولة إليها.

ويأتي الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية في إطار الالتزام بالقواعد والنصوص التي تضمنها الدستور من التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وأن شغل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.

الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للوظائف الحكومية:

اختيار الدفع الانجاز.

فعالية الاتصال.

كفاءة التعامل مع الواقع.

كفاءة الأداء.

مقياس الاتجاه نحو الإبداع.

مقياس الالتزام والانضباط.

مقياس الانفتاح على الخبرة.

مقياس الثقة بالنفس.

مقياس توكيد الذات.

مهارات العمل الجماعي.

مهارة اتخاذ القرار.

مهارة إدارة الوقت.

الاتزان الوجداني.

و في حالة عدم اجتياز المتقدم لأي سمة من السمات المذكورة يتم إخطاره بالتوجه إلى مركز التدريب الموجود بالجهاز بعد تحديد موعد له إلى جانب وجود مركز تقييم للقدرات يهدف إلى استكمال وإصلاح العيوب الموجودة في أفراد الجهاز الإداري، كما يقوم المركز بالعمل على توزيع العمل بين الموظفين حسب الاحتياجات ومدى قدرتهم على أداء العمل المكلفين به.