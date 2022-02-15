«مياه الفيوم»: دورة تدريبية حول التعامل بالمنظومة الأمنية لمواجهة الطوارئ

أوضح المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة يعمل من أجل رفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والإدارية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والتعامل الأمثل مع كافة المشكلات والتحديات التي تواجه فى بيئة العمل ولذلك قامت الإدارة العامة للتدريب بتنفيذ دورة تدريبية للعاملين بالشركة حول منظومة التعامل الأمنى مع حالات الطوارئ استهدفت (أخصائى ومراقب أمن) لمدة أربعة أيام بمركز تدريب الشركة بالعزب الجديدة بهدف تعريف العاملين طريقة التعامل الأمثل مع حالات الطوارئ وكيفية التخطيط لها وطرق مواجهتها من خلال توزيع الأدوار والمسئوليات للحفاظ على الأفراد والمنشأة والمعدات و سير العمل بصورة طبيعية.

وأفاد الدكتور محمود الغندقلى مدير عام التدريب بأن الشركة تهتم بتدريب جميع العاملين كلا فى مجاله وتخصصه لرفع كفاءتهم الفنية وتنمية مهارتهم الإدارية وذلك لصالح العاملين والعمل وحاضر فى هذة الدورة العقيد محمد كمال مدير عام الادارة العامة للامن.

وكان قد أعلن المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن قطاع المعامل بالشركة قام بسحب وتجميع 32721 عينة خلال شهر يناير 2022 لمتابعة ومراقبة جودة مياه الشرب والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها من أجل الحفاظ على صحة المواطن الفيومى بجانب عينات يتم سحبها من محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي للتأكد من معالجة المياه داخل المحطة قبل صرفها على المصارف حفاظا على البيئة وصحة الإنسان.

من جانبها قالت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل أن العينات التى يتم سحبها تتم عن طريق متخصصين بإدارة مراقبة الجودة وسيارات المعامل المتنقلة التى تجوب كافة النجوع والعزب والقرى والمراكز داخل المحافظة من أجل الاطمئنان على جودة مياه الشرب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن والعينات التى تم سحبها مقسمة كالاتى "31850 عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة،842 عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحى وبحيرة قارون،42 عينة صرف صناعى،5 عينات من بحيرة قارون.

دورة تدريبية حول التعامل بالمنظومه الأمنية

دورة تدريبية حول التعامل بالمنظومه الأمنية