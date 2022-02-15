إنطلاق فاعليات المعرض الدولي الثامن لمركز الفنون والتراث بالمعهد الثقافي الإيطالي

بحضور المستشار الثقافي الإيطالي، ديفيد أسكلماني، تنطلق في الرابعة من بعد عصر اليوم، بالمعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، في مقره الكائن بالزمالك، فاعليات المعرض الدولي الثامن لمركز الفنون والتراث، والذي تنظمه مؤسسة مصر المستقبل بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي.

ويعد المعرض أهم الأنشطة الفنية لمركز الفنون والتراث الذي يتم بشكل دوري بالمعهد الثقافي الإيطالي، إحدى الهيئات الرسمية لدولة إيطاليا كما أنه فى نفس الوقت يعتبر المكتب الثقافى لسفارة إيطاليا بالقاهرة، ويهدف إلى تنشيط ونشر الثقافة الإيطالية فى مصر عن طريق تنظيم بعض الإحتفاليات الثقافية بالتعاون مع بعض المؤسسات الثقافية حسب التقاليد المصرية، كما أنه يلبى كل التساؤلات حول الثقافة الإيطالية ونظام التعليم الجامعى الإيطالى، كما أنه يقوم بتنظيم دورات لغة إيطالية وعلى إتصال دائم باقسام اللغة الإيطالية فى خمس جامعات مصرية.

ــ ورشة الزخارف في المباني الفاطمية والمملوكية

في سياق متصل، تُنظم مكتبة الإسكندرية ورشة عمل مجانية تحت عنوان "الزخارف في المباني الفاطمية والمملوكية"، وذلك في تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الاسكندرية.

تركز الورشة على التعريف بتاريخ الزخارف وأنواعها من خلال تعلم طريقة رسم الزخارف، والقياسات الهندسية اللازمة لإعداد الزخارف المميزة ذات الأشكال المُبهرة، وكذلك القواعد المستخدمة من موازنة وتناظر وتناسب وتشعب وتكرار وغيرها مع التوضيح على زخارف المباني الفاطمية والمملوكية.

يحاضر في الورشة الباحث مجدي الشحات؛ مدرس الزخارف الأثرية في كليه الاثار جامعه الفيوم وجامعة القاهرة ومدرس الزخرفة الشعبية بأكاديمية الفنون المعهد العالي للفنون الشعبية، واستشاري الاعمال النحاسية في مشروع صنايعيه مصر القومي. وتأتي الورشة لمدة يوم واحد، وهي مكثفة، وتستهدف الشباب من سن 16 سنه فما فوق.

تهدف الورشة إلى القاء الضوء على فن الزخرفة الذي رافق الإنسان منذ القدم، وازدهر في كافة العصور، وعكس أشكال ونُظُم الحياة والمعيشة والعادات والتقاليد، وكذلك تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها صغير لمن يرغب في عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية.

ــ المشكلات المجتمعية والتموينية والعمل علي حلها

كما تستقبل قاعة المسرح، بمركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة والنصف، مساء اليوم أيضا، ندوة بعنوان "المشكلات المجتمعية والتموينية والعمل علي حلها"، والتي تقام بالتعاون مع مع بيت العائلة المصرية بالإسكندرية .

هذا ويشارك في الندوة كل من: المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب ــ المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية ــ القس بولس عوض الأمين المساعد لبيت العائلة المصرية بالإسكندرية ويدير اللقاء الدكتور إبراهيم الجمل أمين عام بيت العائلة المصرية بالإسكندرية.

