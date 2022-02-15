الثلاثاء 15 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والحافلات فى لندن

لندن
لندن

 أعلن عمدة لندن صادق خان، أن أسعار المترو والحافلات سترتفع بمعدل خمسة في المائة تقريبًا في غضون أسبوعين.

ووفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، فإن الارتفاع الذي يطابق معدل التضخم الحالي هو أكبر قفزة سنوية في أسعار النقل في لندن خلال عقد من الزمان، وسينتج عنه رفع عائدات النقل بنحو 151 مليون جنيه إسترليني، إضافية للسفر هذا العام.

مقدار الزيادة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق والحفلات في لندن

وستزيد أسعار تذاكر مترو الانفاق بمقدار 10 بنسات في المنطقة الأولى، وما بين 10 إلى 30 بنسًا عبر باقي شبكة مترو الأنفاق.

تأتي الزيادات على رأس التغييرات التي تم الإعلان عنها بالفعل، مثل أسعار هيثرو تيوب المميزة على مدار اليوم والحظر المفروض على السفر المجاني لأكثر من 60 عامًا قبل الساعة 9 صباحًا، والتي ستولد ما بين 60 مليون جنيه إسترليني إلى 80 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وارتفع إجمالي الأسعار عبر جميع خدمات إدراة النقل في لندن (TfL) بمتوسط 4.8 بالمائة وهي ثاني زيادة سنوية متتالية شاملة يفرضها خان.

كانت آخر مرة ارتفعت فيها الأسعار بهذا الشكل عندما رفع عمدة لندن آنذاك بوريس جونسون الأسعار بنحو ستة في المائة في عام 2012.

أسعار مترو الأنفاق لندن حفلات عمدة لندن

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وائل لطفي

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