الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترشيح نجل رئيس تركمانستان لخلافة والده في الانتخابات المقبلة

سردار بردي محمدوف
سردار بردي محمدوف

ذكر التلفزيون الرسمي في تركمانستان، اليوم الإثنين، أنه "تم اختيار نائب رئيس مجلس الوزراء سردار بردي محمدوف مرشحا للرئاسة خلال مؤتمر استثنائي للحزب الديموقراطي في تركمانستان في عشق آباد، في الانتخابات المبكرة المقررة في 12 مارس".

وأشار التلفزيون الرسمي بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، إلى أن سردار بردي محمدوف ألقى خطابا تلاه تصويت أعضاء الحزب الذين "دعموا ترشيحه بالإجماع".

وتعتبر تركمانستان الجمهورية السوفياتية السابقة، والواقعة في آسيا الوسطى، والغنية بالنفط والغاز، من أكثر دول العالم انغلاقا، وأحد أشد البلدان قمعًا في العالم ولم يعترف المراقبون الدوليون يومًا بأي انتخابات أجريت فيها. 

ووفق الوكالة الفرنسية، فأنه لا يتوقع أن يكون لدى سردار بردي محمدوف أي منافس حقيقي خلال الانتخابات المقررة في 12 مارس المقبل.

وكان قربان قولي بردي محمدوف (64 عاما) قد أعلن الجمعة الماضية، في خطاب أمام البرلمان وبشكل مفاجئ، أنه اتّخذ "القرار الصعب" ببدء عملية انتقالية للسلطة، معتبرًا أن البلاد بحاجة إلى "قادة شباب".

وأعرب بردي محمدوف الأب الذي يتولى رئاسة الدولة والحكومة ومجلس الشيوخ، عن رغبته بمواصلة العمل السياسي بصفة رئيس مجلس الشيوخ.

ونجله سردار هو حاليا ثاني أبرز شخصية في الدولة ويتمتع بنفوذ كبير على اقتصاد البلاد، وبعدما تجاوز عمره الأربعين عاما العام الماضي، بات بإمكانه الترشح قانونيا للرئاسة.

وتطرح تساؤلات حول ما إذا كان انتقال السلطة من الأب إلى الابن الذي لم يكشف بعد رؤيته السياسية ومشاريعه المستقبلية للبلاد، سيُمكن تركمانستان من دخول حقبة جديدة.

ولم تعلن الأسباب المحددة التي دفعت قربان قولي بردي محمدوف إلى الدعوة لانتخابات مبكرة قبل ثلاثة أعوام من انتهاء ولايته. 

ويتحدث مراقبون عن احتمال أن يكون السبب في ذلك مشاكل صحية أو صعوبات تواجهه في إدارة المشاكل الاقتصادية للبلاد.

تركمانستان انتخابات الرئاسة المقبلة الحزب الديمقراطي سردار بردي محمدوف تصويت بالاجماع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

الآن نتيجة الصف الرابع الابتدائى برقم الجلوس والاسم 2022

برقم الجلوس.. تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

أجمل رسائل عيد الحب 2022 للمخطوبين والمتزوجين 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط نموذج للتعاون المثمر بين الدول

ضمن 22 وفد أجنبي: وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار تحضر "إيجبس 2022"

نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى