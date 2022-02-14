قصي خولي عن أول تجاربه الدرامية: «الوسم» عمل يحترم عقلية المشاهد

دخل الفنان قصي خولي، عالم الكتابة الدرامية من خلال كتابته لفكرة مسلسل "الوسم"، الذي ينطلق عرضه خلال الفترة المقبلة .

وقال قصي خولي في بيان صحفي حول تجربته في الكتابة: "الجميع يملك أفكاراً، لكن الأصعب هو استثمار الفكرة وإنجاحها لتصبح ذات قيمة"، مؤكداً عدم ادّعائه صناعة دراما جديدة، بل هي تكملة لما قدّمه من قبل، مع اختلاف في طريقة التقديم التي يمكن من خلالها منافسة الأعمال التي تقدم من خارج الوطن العربي. وأوضح خولي "أنه بدء بكتابة العمل قبل نحو ست سنوات فتخوّفَتْ الكثير من شركات الإنتاج من تنفيذه كونه يتطلب تكلفة عالية ويتضمن مشاهد صعبة التنفيذ إنتاجياً وإخراجياً، مؤكداً أن منصة "شاهد"لم تتردد في دعم فكرة العمل وتصدّت لمهمة إنتاجه الضحم بمشاركة شركة (إيبلا الدولية)".

واعتبر خولي هذه التجربة بـ "المسؤولية الكبيرة التي ساهم الجميع في إنجاحها" على حد وصفه، وحول فكرة العمل ورسائله، قال خولي: "يتطرق الوسم إلى أحداث وقعت في الوطن العربي، مسلطاً الضوء على ما لها من آثار سلبية على الإنسان، سببتها في المجمل الظروف السياسية والمعيشية والاقتصادية، مما أجبر الناس على إيجاد حلول بديلة والبحث عن حياة في أماكن أخرى."

المسلسل من بطولة قصي خولي ومجموعة من ممثلي الدراما في سوريا ومصر ولبنان منهم : إسماعيل تمر، جوان خضر، كفاح الخوص، جابر جوخدار، ميرفا القاضي، ميسون أبو أسعد، جلال شموط، وائل زيدان، عبدالرحمن قويدر، رشا بلال، آدم سيرجي، محمد مهران، محسن صبري، محمد دسوقي، فاطمة محمد، مهند قطيش ولبنى ونس. فكرة وإشراف قصي خولي، كتابة وسيناريو وحوار بسيم الريس، معالجة درامية براءة زريق، منال غانم، سنان معوض وفادي رفاعي، إخراج سيف الدين السبيعي، وعدد اخر من النجوم .