الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ألمانيا تعتزم إلزام شركات الغاز بتأمين احتياطيات لتلبية الاحتياجات فى الشتاء

ألمانيا
ألمانيا

قالت مصادر مطلعة إن ألمانيا تعتزم إلزام شركات الطاقة بالاحتفاظ بكميات كافية من الغاز الطبيعي في مستودعاتها لضمان قدرتها على توفير الإمدادات المطلوبة خلال فصل الشتاء كجزء من حزمة إجراءات يدرسها البرلمان الألماني، لتأمين إمدادات الطاقة في البلاد.
 

ونقلت وكالة بلومبرج عن المصادر القول إن الخطة المنتظر طرحها في الربيع المقبل ستفرض على شركات الطاقة الكبرى ومنها يونيبر وآر.دبليو.إي وجازبروم تأمين مخزونات الغاز الطبيعي في ألمانيا أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في أوروبا.
 

وأضافت المصادر أن وزارة الاقتصاد الألمانية كلفت استشاريين في معهد اقتصادات الطاقة بجامعة كولونيا الألمانية لوضع تفاصيل الاقتراح.
 

وتبحث أوروبا حاليا عن طرق لتجنب تكرار أزمة الطاقة خلال الشتاء المقبل، بعد أن فشلت شركات الطاقة في تخزين كميات كافية من الغاز الطبيعي قبل بدء موسم ذروة الاستهلاك في فصل الشتاء.
 

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء في أوروبا إلى مستويات قياسية خلال الشتاء الحالي بعد أن قلصت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا مع ارتفاع الطلب عليه نتيجة انخفاض المخزونات إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من 10 سنوات.
 

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إنها تراقب احتياطيات الغاز  وأنها تدرس وضع آليات وقائية بما في ذلك اتخاذ إجراءات تنظيمية  لتأمين إمدادات الغاز.  

وقال معهد اقتصادات الطاقة إنه يجري حاليا دراسة لصالح الوزارة، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل محتوى الدراسة أو توقيتاتها.
 

ويعتبر تأمين إمدادات الغاز الطبيعي قبل الشتاء المقبل قضية أساسية بالنسبة للدول الأوروبية مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا.  

و تعتبر روسيا أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث يمر نحو ثلث كميات الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية في خطوط أنابيب عبر أراضي أوكرانيا.

المانيا الغاز الطبيعي الغاز فصل الشتاء الطاقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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