الإنتهاء من تنفيذ 50 مشروعًا بمركزى ببا وناصر ببنى سويف

ضمن «حياة كريمة»

وجًه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بأهمية المتابعة المستمرة للأعمال الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال، والوقوف على المعوقات أولًا بأول، لسرعة تذليلها، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة، مع التأكيد على تكليف كافة القطاعات بإرسال تقارير أسبوعية "كل فيما يخصه"، متضمنًا نسب التنفيذ والإنـجاز والحلول والبدائل المقترحة لتسهيل أعمال تنفيذ المشروعات.

وأشار المحافظ إلى أهمية المبادرة التى تستهدف تحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التى شهدتها مصر على مدار السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة للبرنامج الذى يستهدف إحداث تطوير فى كل التجمعات الريفية بالقرى المدرجة بالمشروع القومى لتطويرالريف المصرى لإحداث نقلة كبيرة فى جميع الخدمات وكل القطاعات.

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى ببا وناصر، ضمن المشروع القومى لتطوير القرى، فيما يتعلق بنسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز ومناقشة الحلول والبدائل لتذليل أية معوقات لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة.

حيث شهد الاجتماع: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، ، محمد جبر معاون المحافظ منسق عام المبادرة ببنى سويف العميد أحمد عبد الفتاح رئيس جهاز تعمير بنى سويف، ومنسقو المبادرة ومسؤولو القطاعات والأجهزة التنفيذية المشاركة فى التنفيذ وأعضاء لجنة التنمية المتكاملة.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف المشروعات المستهدف تنفيذها فى المبادرة والتى تبلغ نحو 1600 مشروع فى أكثر من 12 قطاعًا من القطاعات الحيوية والخدمية من: مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والرى والصحة والشباب والرياضة والمجمعات الحكومية الخدمية والكهرباء والرى والسكن الكريم والطرق وتحسين البيئة، حيث تشمل المرحلة الأولى من المبادرة 46 قرية بمركز ببا، و20 قرية بمركز ناصر.

حيث تم الانتهاء من 25 مشروعا بقرى مركز ببا، فيما يبلغ عدد المشروعات الجارى تنفيذها 402 مشروع منها: 39 مشروعًا فى قطاع الصرف الصحى، و216 مشروعًا فى قطاع مياه الشرب، و36 مشروعًا فى قطاع التعليم، و19 مشروعًا فى الرى، و6 مشروعات فى قطاع الصحة، و20 مشروعًا فى قطاع الشباب والرياضة، و12 من المجمعات الخدمية والزراعية، و3 مشروعات فى الغاز الطبيعى، و5 فى مرفق الإسعاف و46 مشروعًا فى قطاع الكهرباء وفى مركز ناصر تم الانتهاء من 25 مشروعًا.

فيما يبلغ عدد المشروعات الجارى تنفيذها أكثر من 350 مشروعًا، منها 26 مشروعًا فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، و8 مشروعات فى القطاع الصحى، و11 مشروعًا فى قطاع الشباب والرياضة، و26 مشروعًا فى قطاع التعليم، و10 مشروعات فى مرفق الإسعاف، و23 مشروعًا فى قطاع الرى و240 مشروعًا فى قطاع الكهرباء، بجانب 12 مجمع حكومى "خدمى وزراعي" بالقرى الأم.