برلماني: مؤتمر «ايجبس 2022» يدعم تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة

أكد النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، إن انعقاد مؤتمر «ايجبس 2022» في دورته الـ 5 بالقاهرة يساهم في نقل العديد من الخبرات وأحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة البترول، وأيضًا دعم قطاع البترول والسعي إلى زيادة القدرة الإنتاجية والتنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، من أجل السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل ما يشهده العالم من تغيرات عديدة في زيادة أسعار النفط ومدى تأثير ذلك على الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية، مضيفًا أنه يأتي في إطار خطة مصر نحو التغيرات المناخية التي أصبحت تؤثر على كافة جوانب الحياة وأصبحت أكبر تحدي للدول المتقدمة وأيضا النامية.

وأضاف «جمعة»، أن السبب في تفاقم أزمة التغيرات المناخية يعود إلى اعتماد الدول المتقدمة بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، وعدم مراعاة السعي نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة كبديل وحافز لتخفيض الانبعاثات الكربونية خلال السنوات الماضية، لذا من الضروري أن يجتمع قادة العالم للوقوف على هذه الأزمة الحقيقة، وهذا ما تسعى إليه مصر خلال فاعليات مؤتمر «إيجيس 2022»، وأيضا انعقاد قمة المناخ المزمع عقده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي كشف خلال كلمته، أنفق مصر حوالي 400 مليار دولار لتطوير مشروعات البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية، موضحًا أنه خلال تلك السنوات شهد قطاع الطاقة وخاصة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر طفرة غير مسبوقة مما ساهم في زيادة إنتاج الكهرباء وتحقيق فائض يكفي للتصدير على الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء، من خلال مشروعات ضخمة لإنتاج الكهرباء وكذلك محطات محولات وتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية.

ولفت «جمعة»، إلى أن مصر لديها استراتيجيات على المستوى الوطني للتغير المناخي وترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والمزيج للطاقة والمخلفات والتعامل الأمثل معها، كل ذلك يصب في مكافحة التغيرات المناخية لأنها حافلة بإجراءات عديدة في كل المجالات والقطاعات لتقوية البنية الأساسية التي تكافح التغيرات المناخية وتمنع آثارها المدمرة.