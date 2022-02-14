القاهرة تحتل المرتبة الأولى فى الاتصالات الواردة لعلاج الإدمان

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى خلال شهر يناير الماضي، طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن لعلاج الإدمان، حيث بلغت نسبتها 35.60 %، يليها محافظة الجيزة بنسبة 12.18 ، وذلك بسبب ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج، فيما جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان الانترنت وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج وكذلك من خلال الأصدقاء.

وأكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال شهر يناير 2022، كشفت عن أن التعاطي كان في سن مبكرة، حيث إن نسبة 39.69% بدأوا من سن 15 سنة حتى 20 سنة وأن نسبة 39.41 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبه 9.81%.

وفيما يتعلق بالحالة العملية للمتصلين وفقا لنتائج الخط الساخن، أكد عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن 53.28 % من المتصلين خلال العام الجاري لا يعملون، و46.7 % يعملون بالقطاع الخاص والحكومي وأن الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023" يستمر في تلقى الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة حيث سيتم توفير الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي، ومن دون ذلك سيتم فصله حال ثبوت تعاطيه المخدرات.