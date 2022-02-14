الإثنين 14 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القاهرة تحتل المرتبة الأولى فى الاتصالات الواردة لعلاج الإدمان

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى خلال شهر يناير الماضي، طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن  لعلاج الإدمان، حيث بلغت نسبتها 35.60 %، يليها محافظة الجيزة بنسبة 12.18 ، وذلك بسبب ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج، فيما جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان الانترنت وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج وكذلك من خلال الأصدقاء.

وأكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال شهر يناير 2022، كشفت عن أن التعاطي كان في سن مبكرة، حيث إن نسبة 39.69% بدأوا من سن 15 سنة حتى 20 سنة وأن نسبة 39.41 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبه 9.81%.

وفيما يتعلق بالحالة العملية للمتصلين وفقا لنتائج الخط الساخن، أكد عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن 53.28 % من المتصلين خلال العام الجاري لا يعملون، و46.7 % يعملون  بالقطاع الخاص والحكومي وأن الخط الساخن  لصندوق مكافحة الإدمان "16023" يستمر في تلقى الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة  حيث سيتم توفير الخدمات العلاجية  مجانا وفى سرية تامة طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي، ومن دون ذلك سيتم فصله حال ثبوت تعاطيه المخدرات. 

تعاطي المواد المخدرة الخط الساخن قطاع الخاص وزير التضامن مكافحة الإدمان صندوق مكافحة الادمان الخدمات العلاجية المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

«السيسى» يؤكد تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشى الأمريكية فى مصر

«الوزراء»: 284.2 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال 3 سنوات

«وقف إرسال الرسائل لمتلقى الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا».. الحكومة ترد

رسائل عيد الحب 2022 Valentine day.. وأسباب الاحتفال بهذا اليوم سنويا

فاتح بيرول: مصر تنضم رسميا لوكالة الطاقة الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

محمد العسيري

كل اللى عاشوا فى حضرتك حلوين

ماجد حبته

نعم للإذاعة.. غير الموجّهة

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصرى

صور

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

ضمن 22 وفد أجنبي: وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار تحضر "إيجبس 2022"

نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى

مقتل شخص وإصابة 10 آخرين خلال تصدى الشبان للقوات الإسرائيلية