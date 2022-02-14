الإثنين 14 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

آيات سليمان: 70% من سكان الشرق الأوسط فى مناطق حضرية

مؤتمر التنمية المستدامة
مؤتمر التنمية المستدامة

قال المهندس حازم الناصر وزير المياه والرى والزراعة الأردني الأسبق، إن الأردن تواجه العديد من التحديات المائية بسبب محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية ومحدوية التمويل وتأثير التغيرات المناخية على معدلات سقوط الأمطار ، الأمر الذى يستلزم العمل على تحسين عملية إدارة المياه وتوفير التمويل اللازم لها وزيادة التوعية بين المواطنين والتوسع فى اعادة إستخدام المياه والاعتماد على الطاقة المتجددة فى قطاع المياه.

جاء ذلك خلال جلسة "الأمن المائى الحضرى من أجل التنمية المستدامة" ضمن فعاليات "الأسبوع العربى للتنمية المستدامة" فى نسخته الرابعة والمنعقد تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

من جانبها أشارت كارول شوشانى مديرة مجموعة تغيّر المناخ واستدامة الموارد الطبيعية بلجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) لأهمية توفير التمويل اللازم لقطاع المياه خاصة مع الضغوط التى يتعرض لها هذا القطاع نتيجة للتغيرات المناخية وما يستلزمه ذلك من توفير المزيد من التمويل وتحقيق المزيد من التعاون بين الدول والاهتمام بالبحث العلمى وتطوير التشريعات ، وتحقيق الترابط بين المياه والغذاء والطاقة.

كما أشارت آيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي ، أن ٧٠% من سكان الشرق الاوسط يعيشون فى مناطق حضرية الأمر الذي يمثل ضغط كبير على قطاع مياه الشرب والصرف الصحى ، وما يستلزمه ذلك من زيادة الوعى المجتمعى ، والحاجة لزيادة التمويل فى مجال المياه ، مع الإشارة لأهمية مؤتمر المناخ القادم COP27 والمزمع عقده فى مصر لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه ، كما أشارت سيادتها لخريطة الطريق الإسترشادية بشأن تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى وضعها البنك الدولى لتقديم الدعم لدول المنطقة على مدى السنوات الخمس المقبلة للحد من الإنبعاثات والتكيف في مواجهة الوتيرة المتسارعة لتغير المناخ ، وتتضمن خريطة الطريق العمل على زيادة الاستثمارات في مشروعات مراعية للمناخ والعمل على إصلاح السياسات ، وتبني نهج التنمية الخضراء والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية ، وذلك بالتوافق مع أهداف "اتفاق باريس" لعام ٢٠١٥ والمعنى بالتدابير الرامية للحد من تأثير تغير المناخ.

تحقيق الشرق الأوسط السيسي مصر الصرف الصحي تمويل رئيس الجمهورية مشروع صحي تطوير التعاون التحديات المائية الوعي المجتمعي

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وائل لطفي

الفن المصرى

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