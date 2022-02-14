الصحة العراقية تسجل 3011 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت العراق، اليوم الإثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت وزارة الصحة العراقية، في بيان، أنها سجلت 3011 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 6171 شخصًا للشفاء.

وأضاف، أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 25 حالة في عموم محافظات البلاد، لافتًا إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 54256.

وسجل أمس 2036 إصابة بكورونا و26 حالة وفاة.

وقال عضو الفريق الإعلامي للوزارة، محمد كامل جاسم في حال ملاحظة ازدياد الإصابات سيتم رفع توصيات بالإغلاق أو تعليق الدوام"، مشيرا إلى "استمرار توصيات الوزارة بالتشديد على الإجراءات الوقائية وتقليل التجمعات البشرية .

وأضاف، أن إصدار أي قرار حول نسبة الدوام في المؤسسات الحكومية يعود إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وأي قرار بإغلاق أو تعليق الدوام الحضوري يعتمد على الموقف الوبائي من تسجيل الحالات الحرجة ونسبة الوفيات.

كان محافظ بغداد محمد جابر العطا، وجه قبل 3 أيام بتقليص الدوام الرسمي في الدوائر التابعة لسلطته المحلية بنسبة 50%، نتيجة ارتفاع الإصابات بجائحة كورونا.

وتزامن مع الدخول السلالة المتحورة إلى العراق ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا بعد أن سجلت انخفاضًا كبيرًا طوال الشهور الماضية.

يذكر أن ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 412 مليونا و275 ألفا و725 مصابا، حتى صباح الإثنين.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و834 ألفا و575 حالة، فيما تعافى 332 مليونا و924 ألفا و680 حالة.

وتحول وباء «كوفيد-19» الذي يسببه فيروس كورونا المستجد إلى جائحة أثرت على جميع دول العالم وحصدت أرواح نحو أكثر من 2 مليون شخص.