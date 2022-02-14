ورشة عمل للحرف التراثية برعاية محافظ القاهرة بالدرب الأحمر

اقيمت تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ورشة العمل التي تنظمها محافظة القاهرة بالتعاون مع الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية فعالياتها بمشاركة مجموعة من الحرفيين في النول والسجاد وصناعة العود والشمع والكليم والتنجيد وصناعة الأحذية والخيامية وذلك في قاعة جمعية مظلة بالدرب الأحمر



وناقشت ورشة العمل التى حاضر فيها كل من د . أحمد سعيد وجيهان نبيل أنواع التراث ومنها التراث غير المادي وكيفية صونه من خلال سماع الحكايات التراثية والمشاركة بمجموعات عمل استطاع من خلالها الحرفيون فهم أهمية الحرفة التي يمارسونها لكي يبدأوا تعليمها للأجيال القادمة.



وتأتى الورشة التي شارك فيه أكثر من ٣٠ حرفي ضمن مشروع حصر الحرف التراثية بالقاهرة التاريخية والذي تدعمه وتموله منظمة اليونسكو وصندوق اتفاقية اليونسكو ٢٠٠٣ ( صون التراث الثقافي غير المادي).

كان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بحديقة الأندلس الأثرية بكورنيش النيل بالجزيرة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن حديقة الاندلس تعد اول حديقة تسجل كأثر فى مصر وهى جزء رئيس من ذاكرة أجيال عديدة كانت تستمتع بالتنزه فيها وتتكون من ثلاثة أجزاء هى حديقة الجزيرة والأندلس والحديقة الفرعونية وتقع على مساحة ٩ آلاف م٢ .



وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال تطوير الحديقة تقوم بها شركة متخصصة فى الترميم التراثى والأثرى تحت اشراف وزارة الآثار وبتمويل من مديرية الإسكان بالمحافظة .



وتعرضت الحديقة للإهمال لفترة طويلة وهو ما دعا محافظة القاهرة لوضع خطة لتطويرها وإعادة الروح إليها فى اطار ما توليه الدولة من اهتمام بالحفاظ على التراث وإعادة إحيائه .



وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة البنية التحتية وإصلاح شبكة الري بالحديقة ليتم بالتنقيط ، و تطوير شبكة صرف النافورة الموجودة في الجزء الفرعوني بها ، وترميم نماذج التماثيل الأثرية الموجودة داخل الحديقة إضافة إلى ترميم تماثيل ثعابين الكُبرى الموجودة في الجزء الفرعوني للحديقة ، وإزالة كل ما يعوق تمكن زائرى الحديقة من التمتع برؤية نهر النيل دون عوائق مع إضاءتها بالإضاءة التي تعطيها شكلا جمالياً للسائر فيها أو عند رؤيتها من أعلى برج القاهرة .