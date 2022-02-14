نشرة المرور.. كثافات مرورية متحركة بمحور 26 يوليو

شهدت الشوارع والطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، كثافات مرورية متوسطة في حركة السيارات، تزامنا مع ساعة الذروة الصباحية لتنقلات المواطنين.

نشرة المرور

وظهرت كثافات مرورية متحركة بمحور 26 يوليو في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد، فى اتجاه ميدان لبنان، وكذلك على الطريق الدائري.

شهد كوبري أكتوبر، سيولة مرورية في الاتجاهين، فيما شهد شارع فيصل كثافات مرورية عالية، وعينت خدمات مرورية بمحور ترسا، لتسيير حركة المرور بسبب غلق شارع الهرم.

وتكثف الإدارة العامة للمرور جهودها لرفع الأعطال والسيارات المتهالكة، لتسيير حركة المرور.