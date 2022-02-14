الإثنين 14 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إعادة فتح الجسر الرئيسى بين أمريكا وكندا بعد إبعاد المحتجين

فتح الجسر الرئيسى
فتح الجسر الرئيسى بين أمريكا وكندا

أعادت السلطات الكندية فتح أكثر المعابر البرية اكتظاظا بالحركة في أمريكا الشمالية بين كندا والولايات المتحدة وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.
 

جاء ذلك بعد أن أبعدت الشرطة المحتجين الذين كانوا يحتلون جسر أمباسادور لما يقرب من ستة أيام اعتراضا على الإجراءات التي تفرضها الحكومة لمكافحة جائحة كورونا مما ألحق الضرر بصناعة السيارات على جانبي الحدود.

 

ويواصل سائقو الشاحنات الكنديون احتجاجاتهم ضد تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد طوال عطلة نهاية الأسبوع، على الرغم من الانخفاض الكبير في درجات الحرارة وتدخلات الشرطة في عديد المناسبات.   
 

وحاولت قوات الشرطة إزالة الحواجز من على الجسر الحدودي الرئيسي بين مدينة وندسور في كندا وديترويت في الولايات المتحدة.
 

وذكرت شرطة مدينة وندسور في تغريدة لها على موقع تويتر أنها نفذت اعتقالات وسحبت العديد من المركبات بعيدا عن الجسر، مؤكدة أنها لن تتسامح مطلقا مع أي نشاط غير قانوني.
 

وخرجت احتجاجات في أماكن أخرى من كندا من ضمنها احتجاجات عند المعابر الحدودية الأخرى وفي العاصمة أوتاوا. 
 

وقالت شرطة العاصمة الكندية إنها اعتقلت عديد من الأشخاص.


وأضافت شرطة أوتاوا في بيان، أن: "المتظاهرين أظهروا طوال الليل سلوكا عدوانيا تجاه سلطات إنفاذ القانون بما في ذلك رفض اتباع التعليمات والاعتداء على الضباط وإفساد جهود إنفاذ القانون". 
 

كما خرجت احتجاجات مناوئة في العاصمة الكندية.

 

من جهته، عقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اجتماعا مع الفريق الحكومي لإدارة الأزمات خلال عطلة نهاية الأسبوع، لبحث كيفية مساعدة الأقاليم والبلديات في السيطرة على الوضع وإنهاء ما وصفه بعمليات الحصار والاحتلال غير القانونية الجارية في جميع أنحاء البلاد.
 

ولم يستبعد ترودو إبعاد تلك الحواجز "غير القانونية" بالقوة في ظل استمرار احتجاجات سائقي الشاحنات منذ ثلاثة أسابيع.
 

وأعلنت مقاطعة أونتاريو، وهي إحدى المقاطعات المتضررة، حالة الطوارئ.

أمريكا الرئيس بعد المحتجين رئيس محتجين إبعاد اعادة فتح فتح كندا الرئيسي الرئي أمريكا وكندا لرئيس اعادة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

أجمل رسائل عيد الحب 2022 للمخطوبين والأزواج

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الإثنين 14-2-2022

«ميدو يسقط فى الفخ».. المشجع الأهلاوى بمباراة الزمالك يفجر مفاجأة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 14-2-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

محمد العسيري

كل اللى عاشوا فى حضرتك حلوين

ماجد حبته

نعم للإذاعة.. غير الموجّهة

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصرى

جمال-أسعد

بولس فهمى والمواطنة

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

صور

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: ما يجري في حي الشيخ جراح «إرهاب يهودي»

«فتح» تطالب بتصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية والتصدى للمستوطنين

"جانتس" يقترح مساعدة إسرائيل للجيش اللبناني.. ما الأهداف؟