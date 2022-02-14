الإثنين 14 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيسكوف يتحدث عن وضع اللمسات الأخيرة على نظرية السياسة الخارجية لروسيا

بيسكوف
بيسكوف

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن العمل مستمر في صياغة نظرية السياسة الخارجية لروسيا، وسيتم إنجازها مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي في العالم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، أضاف بيسكوف: "طبعا تخضع وثائق سياستنا الخارجية، للتغيير. وكما تعلمون تم قبل أسبوع واحد فقط في اجتماع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي، النظر في الخطوط العريضة الرئيسية لنظرية سياستنا الخارجية الجديدة، وحاليا يجري العمل على تشذيبها ووضع اللمسات الأخيرة طبعا مع الأخذ في الاعتبار التطورات الجارية مؤخرا" .

في وقت سابق، أوضح بيسكوف أن موسكو مهتمة بالتعاون مع جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، لكنها تبحث عن فرص لتوسيع التعاون فقط عندما يكون هناك معاملة بالمثل.

كما أعرب بيسكوف عن أسفه لأن الاتحاد الأوروبي، يواصل اتباع ما تمليه الولايات المتحدة، حتى عندما يتعارض ذلك مع المصالح الأوروبية.

وعلى صعيد آخر،  قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الأوروبيين رفضوا التعاون طويل الأمد والتفاعل مع السوق في مجال واردات مصادر الطاقة، لذلك يضطرون الآن لشراء الغاز بسعر مرتفع.

وأضاف بيسكوف: "أكد الرئيس فلاديمير بوتين بشأن التعاون في مجال الطاقة، أن جميع تفاعلاتنا في مجال توريد مصادر الطاقة يجب أن تكون شفافة قدر الإمكان، وقائمة على السوق حصرا وتستند على عقود طويلة الأجل. لكن هذا ما ابتعد عنه الأوروبيون، ولذلك الآن يشترون الغاز - ليس بسعر 300، بل 1300".

كتبت المفوضية الأوروبية في توقعاتها الاقتصادية الشتوية أن أسعار الغاز بالجملة في الأسواق الفورية في الاتحاد الأوروبي قد تستقر اعتبارا من الربع الثاني من هذا العام. في الوقت نفسه، وفقا لحسابات المفوضية الأوروبية، قد تكون الأسعار في عام 2022 أعلى مما كان متوقعا في الخريف، وقد تنخفض في ربيع عام 2023.

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