«المونيتور»: مصر تكثف جهودها لجذب الدعم الدولى لمؤتمر الأطراف«كوب 27»

قال موقع" المونيتور" الأمريكي، إن مصر تكثف جهودها من أجل جذب الدعم الدولي لمؤتمر الأطراف لعام 2022 (COP27) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي سيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر.

وفي اجتماع افتراضي عقد في الأول من فبراير مع السفراء المصريين في الخارج، دعا وزير الخارجية والرئيس المعين COP27 سامح شكري المبعوثين إلى بدء الاستعدادات للمؤتمر.

وقالت الخارجية في بيان صدر عقب الاجتماع ، إن شكري وجه "السفارات المصرية للعمل مع كافة الأطراف الدولية خلال الفترة المقبلة لطرح الرؤية المصرية للمؤتمر وحشد الدعم اللازم للجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ. . "

وبعد ذلك ، استدعت وزارة الخارجية رؤساء البعثات الدبلوماسية والسفراء إلى القاهرة "لبناء الزخم اللازم للدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين وإبلاغ السلك الدبلوماسي في القاهرة بالجهود التحضيرية للمؤتمر"، كما جاء في بيانها الصادر في 4 فبراير. .

وبحسب البيان، شدد الممثل الخاص للرئيس المكلف وائل أبو المجد، خلال الاجتماعات، على انفتاح مصر على جميع الأطراف لمعالجة مختلف القضايا قيد التفاوض والبناء على النجاحات التي تحققت في الدورة الماضية للمؤتمر في جلاسكو، مع التركيز على الحاجة إلى البدء في تنفيذ جميع الالتزامات والتعهدات المتعلقة بتمويل مشاريع تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية والتخفيف من حدتها ".

وفي 2 فبراير، تلقى شكري مكالمة هاتفية من فرانس تيمرمانز ، نائب الرئيس التنفيذي للصفقة الخضراء الأوروبية في المفوضية الأوروبية.

وبحسب وزارة الخارجية ، قال شكري : "تتبنى مصر أجندة طموحة للدورة المقبلة من المؤتمر تتضمن رفع مستوى المساهمات الوطنية لتقليل الانبعاثات وتمويل المشاريع للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ".

وقال حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، لـ"المونيتور"، إن "بريطانيا ستسلم رئاسة مؤتمر المناخ إلى مصر نهاية العام الجاري، بعد أن استضافت مؤتمر جلاسكو العام الماضي، وهناك إرادة سياسية واضحة في مصر لهذا المؤتمر لتحقيق نتائج إيجابية لأفريقيا على وجه الخصوص، لا سيما فيما يتعلق بكيفية تعامل المجتمع الدولي مع التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على البلدان النامية".

وفي 5 فبراير، نظمت البعثة المصرية لدى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا جلسة مناقشة في مقر الاتحاد الأفريقي لمناقشة الاستعدادات لمؤتمر COP27.

وخلال الجلسة، أكد محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، على "الحاجة الملحة لفهم الظروف الخاصة للبلدان الأفريقية ومساعيها لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك الحاجة إلى تعهدات تدعم جهود التكيف مع عواقب تغير المناخ وتوفير التمويل المناخي لبلدان القارة ".

وقال الهريدي لـ "المونيتور": "إن اهتمام مصر بعقد مؤتمر COP27 يؤتي ثماره منذ قرار تشكيل لجنة حكومية عليا برئاسة رئيس الوزراء وجميع الوزارات المعنية بهذا المؤتمر ممثلة في هذه اللجنة وعلى رأسها وزارة الخارجية والتي ستلعب دورًا عالميًا في تعزيز وتعبئة الزخم والدعم اللازمين لنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه ".

وعندما استضاف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الاجتماع الثالث للجنة يوم 1 فبراير ، شدد على "أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية فيما يتعلق بكافة الترتيبات اللوجستية والموضوعية لاستضافة المؤتمر ... مع وضع الحلول للقضايا العاجلة". التي ستتم مناقشتها والمبادرات الفنية التي سيتم إطلاقها خلال المؤتمر بهدف الاستفادة من هذا الحدث المهم ".

وقال الهريدي: "إن تحقيق أهداف اتفاق باريس وتقليص الانبعاثات بحلول عام 2050 ضمن الحدود المتفق عليها يتطلب جهوداً دولية مشتركة بدلاً من جهود تقتصر على دولة واحدة. إن دور مصر خلال رئاستها لمؤتمر COP27 هو تمهيد الطريق للاتفاق على هذه الأهداف ، ولكن يجب أن تكون الدول التي ستشارك على استعداد تام لتحمل مسؤولياتها ، سواء كانت مسؤوليات مالية أو تلك المتعلقة بتنفيذ الخطط ذات الصلة.

وشدد الهريدي على أن "مصر ستركز خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف على الحاجة إلى زيادة التمويل لدعم البلدان النامية في التكيف مع آثار تغير المناخ. على الرغم من أن ... حصة البلدان النامية ، والأفريقية على وجه الخصوص ، [من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون] لا تكاد تذكر

وقال طارق فهمي ، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، لـ "المونيتور": "تهدف التحركات الدبلوماسية الأخيرة لمصر في المقام الأول إلى حشد الدعم الدولي لنجاح المؤتمر مع توفير التمويل اللازم للدول النامية والأفريقية لتمكينه من تحقيق النجاح. للتكيف مع تغير المناخ وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ".

وأشار إلى أن مصر ستواصل العمل على دفع الدول الصناعية الكبرى لتوفير التمويل اللازم للدول النامية التي تعاني من انبعاثات الكربون والاستغلال المكثف للطاقة. وقد تعهدت تلك البلدان بتقديم 100 مليار دولار على أساس سنوي إلى البلدان النامية ، لكن هذا لم يتحقق بعد ".

وأضاف فهمي أن جهود التعبئة المصرية ستمكنها من تجاوز الخلافات التي ظهرت في قمة المناخ المنعقدة في جلاسكو والتي لم تحقق الأهداف المرجوة عالميا. سيؤكد COP27 قدرة مصر على معالجة قضايا المناخ من خلال تبني سياسات بيئية سليمة. كما سيترك تأثيرًا كبيرًا يسمح لمصر بتحقيق ثمار المساعي الدولية مع تحقيق أهداف المؤتمر ، ومواجهة الاحتباس الحراري ووضع حد 1.5 درجة مئوية.