الآن رابط تسجيل لقاح كورونا مصر على موقع وزارة الصحة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر على موقع وزارة الصحة 2022، بات من أبرز الموضوعات التي يتزايد عليها البحث دائما، حيث أوضحت وزارة الصحة والسكان، خطوات تحديد موعد إتاحة لقاح فيروس كورونا، وتستعرض الدستور التفاصيل في السطور التالية، حيث أعلنت على صفحة الفيسبوك الرسمية، أنه لابد من الحفاظ علي صحة المواطنين والمقيمين في الدولة، وحذرت من أي منشأة تروج لتطعيم المواطنين، سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر على موقع وزارة الصحة





يتيح الدخول على رابط وزارة الصحة والسكان الرسمي، للمواطنين اتباع جميع اجراءات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وذلك عبر الرابط التالي:

https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home22



خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا في مصر

قدمت وزارة الصحة والسكان خطوات تسجيل لقاح كورونا، والتي جاءت كالآتي:

الخطوة الأولي: الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا عبر الرابط التالي https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home22.

الخطوة الثانية: إختيار الفئة المستهدفة للتطعيم.

الخطوة الثالثة: إدخال البيانات المطلوبة للشخص الراغب في تلقي اللقاح، والتي تحتوي علي: (كتابة الاسم الرباعي، كتابة الرقم القومي، وكتابة الهاتف المحمول ).

الخطوة الرابعة: يتم إرسال رسالة من قبل الوزارة رسالة بها 4 أرقام للتحقق على رقم الهاتف الذي سجله صاحب الطلب.

الخطوة الخامسة: استكمال إدخال البيانات، وتتمثل في: ( تحميل الصورة الشخصية، ذكر التاريخ المرضي إن وجد، اختيار مكان التطعيم، واختيار المحافظة الراغب فيها ).

الخطوة السادسة: الموافقة على شروط تلقي لقاح كورونا.

الخطوة السابعة: يصلك رسالة من قبل وزرة الصحة والسكان، رسالة للراغب في تلقي اللقاح، مدونا بها رقم طلب التسجيل.

الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

أشارت وزارة الصحة والسكان، للمواطنين إلي أن جميع لقاحات كورونا فعالة ولا داعي للقلق منها، وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية، أنها سوف تكون متمثلة فيما يلي:

( ارتفاع درجة الحرارة، واحمرار في موضع التطعيم، والحكة، والتنميل، والصداع، وإحساس بالتعب والإرهاق، مشيرة إلى أنّ جميع الأعراض تزول من تلقاء نفسها ).

وأكدت علي ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من آثار كورونا ( كوفيد_19 )، وهي جاءت كالآتي:

( ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين، وعدم التقبيل أثناء اللقاء، والاكتفاء بالترحيب بالأيدي فقط ).