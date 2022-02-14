وفرت له الصحة فحوص مجانية.. كل ما تريد معرفته عن التليف الكبدي

اعلنت وزارة الصحة إطلاق حملة قومية للكشف المبكر عن أمراض الكبد والتليف الكبدي وأورام الكبد السرطانية.

في التقرير التالي يتحدث الدكتور محمد شريف استشاري امراض الكبد عن مرض التليف الكبدي.

ما هو تليف الكبد؟

تليف الكبد هو تندب الكبد الناتج عن تلف الكبد على المدى الطويل بسبب منع النسيج الندبي وكبد من العمل بشكل صحيح.

ويطلق على تليف الكبد أحيانًا اسم مرض الكبد في المرحلة النهائية لأنه يحدث بعد مراحل أخرى من التلف ومن الحالات التي تؤثر على الكبد ، مثل التهاب الكبد.

وقد يستمر الكبد في العمل حتى عندما يكون الشخص مصاب بتليف الكبد، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي تليف الكبد في النهاية إلى فشل الكبد ويمكن أن يصاب الشخص بمضاعفات خطيرة يمكن أن تهدد حياته وقد يكون العلاج قادر على منع تشمع الكبد من التدهور.

ما هي أعراض تليف الكبد؟

قد لا تظهر علي الشخص المصاب أي أعراض خلال المراحل المبكرة من تليف الكبد ولكن عندما يصبح الكبد أكثر تضرر تكون الاعراض كالتالي:

- الشعور بالتعب الشديد والضعف.

- الشعور بالغثيان الدائم.

- فقدان الشهية.

- فقدان الوزن وكتلة العضلات.

- ظهور بقع حمراء على راحة اليدين.

- ظهور أوعية دموية صغيرة تشبه العنكبوت على الجلد تسمي أورام وعائية عنكبوتية وتكون فوق مستوى الخصر.

- اصفرار الجلد وبياض العينين ويسمى اليرقان.

تقيؤ الدم.

- حكة في الجلد.

- بول داكن وبراز قطراني المظهر.

- سهولة حدوث نزيف أو كدمات.

- تورم الساقين وتسمى الوذمة.

تورم البطن ويسمى الاستسقاء وتكون تلك الحالة بسبب تراكم السوائل.

- فقدان الرغبة الجنسية.

كيف يتم تشخيص تليف الكبد؟

إذا اشتبه الطبيب العام في تليف الكبد ، فسيقوم بفحص التاريخ الطبي وإجراء فحص بدني للبحث عن علامات مرض الكبد طويل الأمد، قد تخضع الاختبارات لتأكيد التشخيص مثل:

- تحاليل الدم.

- عمليات المسح وتكون مثل التصوير بالموجات فوق الصوتية أو التصوير المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المرن العابر.

- خزعة الكبد حيث يتم استخدام إبرة دقيقة لأخذ عينة من خلايا الكبد بحيث يمكن فحصها تحت المجهر.

ما هو علاج تليف الكبد؟

لا يوجد علاج لتليف الكبد في الوقت الحالي. ومع ذلك ، هناك طرق للتحكم في الأعراض وأي مضاعفات وإبطاء تفاقمها.

يمكن أن يؤدي علاج المشكلة التي أدت إلى تليف الكبد على سبيل المثال استخدام الأدوية المضادة للفيروسات لعلاج التهاب الكبد C إلى وقف تفاقم حالة تليف الكبد.

قد ينصح بإنقاص الوزن إذا كان هناك زيادة في الوزن.

إذا تعرض الكبد لأضرار بالغة ، فقد تكون زراعة الكبد هي الخيار العلاجي الوحيد.

ما الذي يسبب تليف الكبد؟

- الإصابة بالتهاب الكبد لفترة طويلة ، وخاصة التهاب الكبد B أو التهاب الكبد C.

- شكل حاد من مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) ، يسمى التهاب الكبد الدهني غير الكحولي ، حيث يلتهب الكبد نتيجة تراكم الدهون الزائدة.

- يمكن أن يحدث تليف الكبد أيضًا بسبب مشكلة تؤثر على القنوات الصفراوية مثل الصفراء الصفراوية الأولية أو الجهاز المناعي مثل التهاب الكبد المناعي الذاتي، وبعض الحالات الموروثة ، والاستخدام طويل الأمد لبعض الأدوية.

كيف يمكن الوقاية من تليف الكبد؟

حاولة الحماية من التهاب الكبد مثل B و C .

ينتشر فيروس التهاب الكبد B في الدم وسوائل الجسم، عادة ما ينتشر فيروس التهاب الكبد C في الدم.

- تشمل الطرق الشائعة لنشر هذه الفيروسات الاتصال الوثيق بدم الشخص المصاب مثل مشاركة فرشاة أسنانه أو مشاركة اشيلءه الخاصة بالعناية الشخصية.

- اتباع نظام غذائي صحي.

- ممارسة الرياضة بانتظام .