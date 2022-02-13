الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انطلاق مؤتمر مجلس المحافظين للصندوق الدولي للتنمية الزراعية 16 فبراير

الصندوق الدولي للتنمية
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

يعقد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، يوم 16 فبراير الجاري، مؤتمر مجلس المحافظين- الهيئة الرئيسية لصنع القرار في الصندوق، وهي تتألف من جميع الدول الأعضاء في الصندوق ويجتمعون سنويًا-.

وأوضح الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن الدورة الخامسة والأربعين، ستركز على الموضوع الشامل “الاستفادة من الابتكارات والتمويل للانتعاش الشامل والقائم على التكيف مع تغير المناخ”.

وأضاف الصندوق أنه في الوقت الحالي، يذهب حوالي 1.7٪ فقط من تمويل المناخ العالمي إلى صغار المزارعين في البلدان النامية.

وأشار إلى أنه يمكن معالجة انعدام الأمن الغذائي الناجم عن المناخ من خلال زيادة القدرة على الصمود مع تقليل غازات الاحتباس الحراري، من خلال جعل التمويل المعني بالمناخ في متناول صغار المنتجين.

وتابع الصندوق أن تغير المناخ يؤثر بشكل غير متناسب على فقراء الريف، ولا سيما المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يفتقرون إلى تدابير التخفيف من مخاطر المناخ، على الرغم من ذلك، فقد ذهب القليل من رأس المال الخاص لدعم التكيف الزراعي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.

الصندوق الدولي ايفاد مجلس المحافظين الهيئة الرئيسية التكيف البلدان النامية المناخ العالمى صغار المزارعين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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