محافظ الغربية يترأس الاجتماع الأسبوعي لشركات الرصف

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمتابعة أعمال الرصف التي تتم داخل مدن المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، رؤساء المدن وممثلي الشركات المنفذة للرصف.

وخلال الاجتماع ناقش محافظ الغربية مع كل مركز ومدينة مدى تقدم الأعمال، مشدداً على أن أعمال الرصف التي ستنفذها الشركات خلال خطة هذا العام ستشمل (عمل أرصفة، وضع بلدورات وضع أعمدة إنارة ديكورية وبالوعات لصرف مياه الأمطار).

وأكد المحافظ أن انعقاد الاجتماع الدوري يأتي لإزالة كافة المعوقات والتشابكات بين جميع المرافق والهيئات من أجل تنفيذ كافة أعمال الرصف على أكمل وجه وطبقاً للجدول الزمني، مكلفاً الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بمعاينة شوارع حي أول وثان المحلة بحضور شركات الرصف والمرافق وعرض تقرير عن مدى تقدم الأعمال.

وأشار رحمي إلى أن أعمال الرصف هذا العام تتم داخل المدن فقط من خلال الخطة الاستثمارية، في حين سيتم رصف الطرق داخل القرى من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتتم الآن داخل مركز زفتى إلى جانب مراكز (كفر الزيات، المحلة، بسيون وقطور) وتم الإعلان عن انضمامهم للمبادرة مؤخراً.

يُذْكَرْ أن المحافظة مستمرة خلال خطة العام المالي ٢١ / ٢٢ في استكمال أكبر خطة رصف شهدتها الغربية، حيث تم رصف ٣٦٣ طريق في العامين السابقين بطول ٣٠٣ كم، وجاري رصف ١٥٩ طريق بطول ٢١٠ كم خلال خطة العام الحالي.

وتفقد محافظ الغربية، قرية صفط تراب (مركز الشباب، الوحدة الاجتماعية، الجمعية الزراعية، الوحدة الصحية، الوحدة المحلية، مركز الغسيل الكلوي، محطة المياه، مكتب البريد، مجمع المدارس، ترعة القرشية وعدد من قطع الأراضي المقترحة لإنشاء عدد من المشروعات الخدمية عليها).

وتابع المحافظ جولته في قرية شبرا بابل حيث تفقد (مدرسة شبرا بابل الثانوية، مدرسة محمد درة، مدرسة شبرا بابل الإعدادية بنات، مدرسة شبرا بابل الابتدائية، الوحدة البيطرية، الوحدة المحلية، الوحدة الزراعية، مركز الشباب، وعدد من قطع الأراضي التي تبرع بها الأهالي لإنشاء عدد من المشروعات الخدمية عليها).



واختتمت الجولة بتفقد ذات المنشآت في قريتي بلقينا والهياتم.

وأشار رحمي إلى أنه سيتم تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة في ١٨ قطاع تشمل إدخال خدمات (الصرف الصحي، مياه الشرب، الغاز الطبيعي، الكهرباء، الاتصالات) إلى جانب (رصف الطرق، إنشاء الكباري، بناء مجمعات زراعية وبيطرية، إنشاء مجمعات للخدمات الحكومية، بناء مدارس جديدة وتطوير ورفع كفاءة الموجود منها، تبطين الترع، تطوير مراكز الشباب، تطوير وإنشاء الوحدات الصحية والاجتماعية ونقاط الإسعاف) وغيرها من المشروعات التي تقوم بتغيير حياة المواطنين داخل ١٦ وحدة محلية تضم ٥٨ قرية و٣٤٧ عزبة وتابع.