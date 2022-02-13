الأحد 13 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توزيع 3 أطنان لحوم للأسر الأولى بالرعاية فى قنا

توزيع 3 أطنان لحوم
توزيع 3 أطنان لحوم للأسر الأولى

شهد المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، تسليم 3 أطنان من اللحوم مقدمة من مديرية الأوقاف بقنا إلى مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة ضمن مشروع وزارة الأوقاف «صكوك الإطعام»، بحضور حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، والشيخ أحمد أبوالوفا، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، والشيخ عبدالمبدي محمد، عضو التفتيش بوزارة الأوقاف.

وأوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، أن اللحوم التي قامت مديرية الأوقاف بتسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي سيتم توزيعها على 3000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع المحافظة، مضيفًا أن توزيع اللحوم سيكون شهريا ضمن مشروع وزارة الأوقاف "صكوك الإطعام" مما يساهم في توفر الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية والذي يعد من أهم مشروعات خدمة المجتمع التي تقدمها وزارة الأوقاف.

ومن جانبه أشاد الشيخ أحمد أبوالوفا بمشروع وزارة الأوقاف «صكوك الإطعام» في خدمة المجتمع، مضيفا أن قيمة الصك 300 جنيه، يتم دفعها عن طريق حسابات الوزارة في عدد من البنوك أو عن طريق توزيع الصكوك على المواطنين في المنازل تيسيرًا لهم، كما يجوز إخراجها من الزكاة.

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