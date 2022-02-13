سر تصدر ياسمين رئيس ضمن الأكثر بحثًا على موقع جوجل

احتلت النجمة ياسمين رئيس قائمة الأكثر بحثًا على موقع جوجل بالتزامن مع نجاح مسرحيتها أحفاد ريّا وسكينة والتي قدمتها على مسرح بكر الشدي – البوليفارد، في الفترة ما بين 9 وحتى 12 فبراير الماضي، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، وحصدت العروض على جمهور كامل العدد مع تصفيق حار عقب انتهاء المسرحية.

أبرز تصريحات ياسمين رئيس

وصرحت ياسمين رئيس عن ردود الأفعال الإيجابية "أحفاد ريّا وسكينة هي أول بطولة مسرحية لي، استمتعت بالتمثيل أمام الجمهور وجهًا لوجه، وأسعدني طلباتهم بمد عروض المسرحية لأيام أخرى... تلك ردود الأفعال الفورية التي حصدتها المسرحية هي مكافأتي عن كل المجهود والتدريبات التي بذلها كل فريق المسرحية لتقديم عرض راقي يُسعد الجمهور".

وتقدم ياسمين رئيس في مسرحية أحفاد ريّا وسكينة شخصية بوسى شوكت لاظلو التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسوّق، إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تعشها من قبل.

ويشاركها في بطولة المسرحية النجمة دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد أوس أوس، وهي من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

أبرز تصريحات هادى الباجورى

وأدلى المخرج هادي الباجوري بعدد من التصريحات المثيرة عن زوجته الفنانة ياسمين رئيس هي محل الجدل، خاصة أنه تطرق لموضوعات شائكة عن حياتها الفنية والأدوار التي تقدمها للجمهور، بالإضافة إلى حديثه عن المشاهد الجريئة والمثيرة للجدل في أعماله الفنية التي يتولى إخراجها وأنه لا يخجل من أن يقال له زوج الفنانة بل يشجعها لكي تنجح.

وكان المخرج هادي الباجوري، زوج الفنانة ياسمين رئيس، أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية بعد ظهوره خلال لقاء ببرنامج "كلام الناس"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة "mbc مصر" الفضائية وتصريحاته الجريئة التي صرح بها .