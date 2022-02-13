المعمل الجنائى يعاين حريقا داخل مصنع أسفنج غير مرخص بالقليوبية

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأحد، بندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في مصنع إسفنج، لكشف أسباب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.



وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق شب فى مصنع أسفنج بدون ترخيص بمدخل قرية نوى دائرة مركز شرطة شبين القناطر دون خسائر بشرية ورجحت الأجهزة الأمنية ان سبب الحريق ماس كهربائي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بوقوع حريق هائل فى بمدخل قرية نوى دائرة المركز.



وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، وأسفر الحريق عن احتراق كميات كبيرة من ألواح الإسفنج ولم يقع أى خسائر بشرية ورجحت الأجهزة الأمنية أن سبب الحريق ماس كهربائى.



وتبين أن المخزن غير مرخص ولم تتوافر فيه اشتراطات الحماية المدنية والحريق وتحرر المحضر اللازم وإخطار الوحدة المحلية فى مركز ومدينة شبين القناطر لأعمال شئونها.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.