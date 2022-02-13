الأحد 13 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى يعاين حريقا داخل مصنع أسفنج غير مرخص بالقليوبية

حريق
حريق

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأحد، بندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في مصنع إسفنج، لكشف أسباب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق شب فى مصنع أسفنج بدون ترخيص بمدخل قرية نوى دائرة مركز شرطة شبين القناطر دون خسائر بشرية ورجحت الأجهزة الأمنية ان سبب الحريق ماس كهربائي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بوقوع حريق هائل فى بمدخل قرية نوى دائرة المركز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، وأسفر الحريق عن احتراق كميات كبيرة من ألواح الإسفنج ولم يقع أى خسائر بشرية ورجحت الأجهزة الأمنية أن سبب الحريق ماس كهربائى. 

وتبين أن المخزن غير مرخص ولم تتوافر فيه اشتراطات الحماية المدنية والحريق وتحرر المحضر اللازم وإخطار الوحدة المحلية فى مركز ومدينة شبين القناطر لأعمال شئونها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة في القليوبية مصنع اسفنج حريق حصر الخسائر المعمل الجنائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

«ميدو يسقط فى الفخ».. المشجع الأهلاوى بمباراة الزمالك يفجر مفاجأة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

وزير الأوقاف: من يتحدث عن حقوق الإنسان ينظر إلى حال الدول التى سقطت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

علي سعدة

تجمد الفكر

حسين دعسة

شرارة وقرقعة ونذر الحرب.. على الطريقة الروسية /الأمريكية

د.أحمد الخميسى

المفكر التنويرى

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر«2»

عفاف السيد

القصة فن مصرى قديم

محمود خليل

همس الشعوب عن «تدين الشباب والكبار» فى الستينيات

ماجد حبته

حيرة دولة الألف جزيرة

صور

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

بعد زيارة جانتس: صفقة ضخمة للمغرب مع شركة "الصناعات الجوية الإسرائيلية"

فلسطين تدعو «الجنائية الدولية» لبدء التحقيق فى تهجير أهالى حى الشيخ جراح

مخاوف من الحرب.. إسرائيل تبدأ عملية إجلاء أسر بعثتها الدبلوماسية من أوكرانيا