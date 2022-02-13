روسيا وأوكرانيا.. فرق التسليح وسيناريوهات الحرب (إنفوجراف)

أوكرانيا

مع الصراع المحتدم بين روسيا وأوكرانيا، ووسط مخاوف عالمية من وقوع حرب بينهما خاصة في ظل تدخل حلف الناتو والولايات المتحدة واتخاذهما جانب أوكرانيا فما هو فارق التسليح بين الجيشين الروسي والأوكراني؟ وما هي الميزانية التي خصصها كل جيش للدفاع؟

في التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات المهمة عن تسليح الجيش الروسي ونظيره الأوكراني، ومنه نكشف كيف يؤهل تسليح كل منهم لخوض تلك الحرب المتوقعة في حال وقعت.

يتكون الجيش الروسي من 3.659 مليون جندي بينما يتكون الجيش الأوكراني من 1.245 مليون جندي.

عدد طائرات الجيش الروسي 4.144 طائرة، وفي المقابل لدى الجيش الأوكراني 285 طائرة فقط.

لدى الجيش الروسي 13000دبابة، بينما يمتلك الأوكراني 2430 دبابة.

ويمتلك الجيش الروسي 2078 من المروحيات، وفي المقابل يتكون الجيش الأوكراني من 145 مروحية.

كذلك لدى الجيش الروسي 789 مقاتلة، بينما يمتلك نظيره الأوكراني 42فقط.

ويمتلك الجيش الروسي 11000 من المدافع بينما الأوكراني يمتلك 2815 منها.

وروسيا تمتلك أيضًا 603 من القطع البحرية، بينما لدى أوكرانيا 25 قطعة، كما يتضمن الجيش الروسي عدد3860 من راجمات الصواريخ، وفي المقابل يتضمن الجيش الأوكراني 550 قطعة فقط.

أما الغواصات الحربية فيمتلك الجيش الروسي 64 غواصة، بينما ليس لدى نظيره الأوكراني أيًا منها.

وخصصت موسكو 42 مليار دولار أمريكي كميزانية للدفاع، بينما خصصت أوكرانيا 9.2 مليار دولار للدفاع فقط.

من جهة أخرى وعلى الرغم من هذا الحديث عن وقوع حرب محتملة بين روسيا وأوكرانيا وبدء الاستعداد لذلك اتهمت موسكو واشنطن بشن حملة دعائية ضدها بالحديث عن "عدوان روسي محتمل على أوكرانيا" في ظل تصاعد التحذيرات الأمريكية من أن القوات الروسية قد تبدأ قريبًا غزو الأراضي الأوكرانية.

إذ كانت الولايات المتحدة قد حذرت من أن روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا "في أي يوم من الآن"، ودعت مواطنيها الموجودين في أوكرانيا إلى المغادرة على الفور.

في الإطار، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن موظفيها غير الأساسيين تلقوا أوامر بمغادرة السفارة، وسيتم تعليق الخدمات القنصلية اعتبارًا من يوم الأحد، لكن واشنطن "ستحتفظ بوجود قنصلي صغير" في مدينة لافيف غربي أوكرانيا "للتعامل مع حالات الطوارئ".

من ناحية أخرى قالت روسيا إنها قررت "ترشيد" أعداد موظفيها الدبلوماسيين في أوكرانيا، وأشارت متحدثة باسم وزارة الخارجية إلى مخاوف من "استفزازات" من قبل كييف أو أطراف أخرى.