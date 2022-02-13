ندوة التحول الرقمي ودوره في مواجهة التغيرات المناخية .. أونلاين عبر تطبيق زووم

تعقد لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها المهندس زياد عبد التواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي؛ ندوة:" التحول الرقمي ودوره فى مواجهة التغيرات المناخية"، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وذلك في تمام السادسة مساء اليوم الأحد الموافق 13 فبراير الحالي أونلاين عبر تطبيق زووم.

ويشارك بها كل من: المهندس محمد عزام عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية، والدكتورة فجر خميس عبد الجواد نائب مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، ورانيا بسيونى شحاتة بدر خبير التغيرات المناخية، والدكتورة سوسن سامي العوضي أخصائية علوم البيئة وتغير المناخ، وعبد الجواد أبو كب المتحدث الرسمى باسم وزارة البيئة السابق، يدير الندوة الدكتور محمد خليف-استشارى الابتكار والتحول الرقمي ونائب مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية.

وتقام الندوة من خلال برنامج زووم؛ ويمكن لمن يرغب المشاركة بالمناقشات والمداخلات خلال الرابط التالي:

https://us06web.zoom.us/j/87119421842...

ويصاحب الندوة بث مباشر عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك على الرابط التالي

https://www.facebook.com/ConferenceDepartment

وجدير بالذكر أن الندوة تتناول: ما هو التغير المناخي؟ ما هو التحول الرقمي وما هي مظاهره في السنوات الأخيرة؟

- المؤتمر السابع والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( COP27) الرؤى والأهداف والاستراتيجيات المقترحة أهمية استضافة مصر للمؤتمر.

-كيف ساعد التحول الرقمي والتكنولوچيا الحديثة في قياس وفهم تغير المناخ؟

-أوجه الرقمنة المختلفة ودورها في الحفاظ على البيئة؟ ودور القطاع الخاص والشركات الناشئة في ذلك؟

-ما دور الدولة والوزارات في نشر ثقافة التحول الرقمي لدعم البيئة والمناخ؟

-كيف يمكن نشر الثقافة الرقمية للحفاظ على البيئة عامة والتغيرات المناخية على وجه الخصوص.

-كيف يمكن للفرد الاستفادة من مواجهة التغيرات المناخية في حياته وكيف يمكن أن يساهم في مواجهة هذه التحديات البيئية من خلال ممارساته اليومية و باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- دور الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية (النفايات الإلكترونية ، التلوث الصناعي ، الاقتصاد الأخضر ،.. الخ