الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع 97 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع

رفع سيارة
رفع سيارة

تمكنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من رفع 97 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، خلال حملات موسعة على مدار 24 ساعة على مستوى الجمهورية.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد شنت حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق، أسفرت الحملات عن تحرير 2790 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة

وأهابت وزارة الداخلية، بقائدي الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات، السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمسائلة القانونية.

رفع سيارة دراجة نارية متروكة وزارة الداخلية حملات موسعة قائدي الدراجات النارية

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