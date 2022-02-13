وسط توقعات بالغزو الروسي الوشيك على الجارة الأوكرانية، حشدت أوكرانيا قواتها مع حشد روسيا لأكثر من ثلث قواتها، وسبق وصرح أحد القادة الأوكرانيين السابقين، الجنرال "سيرغي كريفونوس" عبر قناة “أباستروف”: أن الجيش الروسي قادر على تنظيم عملية السيطرة على كييف بسرعة البرق، مشيرا إلى أن هذه العملية لن تستغرق أكثر من 40 دقيقة ليكون كل شيء منتهيا، على حد مزاعمه.

روسيا VS أوكرانيا.. قدرات جيشي الحرب المرتقبة

يحتل الجيش الروسي المرتبة الثانية عالميًا، فيما يحل نظيره الأوكراني في المرتبة الـ25 لعام 2021، وفقًا لموقع "جلوبال فاير باور".

يعتمد معيار جلوبال فاير على 50 عاملاً، وبحسب مؤشر جلوبال فاير فإنه كلما ازدادت قوة الجيش كلما قل الرقم، أي أن أفضل الجيوش سيكون مؤشر القوة له 0.000.

أفراد الجيش الروسي أكثر من مليون جندي عامل، فضلاً عن مليوني في قوات الاحتياط، بالإضافة إلى 555000 قوات شبه عسكرية وهي كيانات شبه عسكرية.

يصل عدد جنود أوكرانيا، 255 ألف جندي عامل و900 ألف في قوات الاحتياط.

تتمثل القوة البرية لروسيا ما بين الدبابات ومنظمات الدفاع، حيث تمتلك نحو 13 ألف دبابة، و27.1 ألف عربة مصفحة (مدرعة) و6540 مدفع ذاتي الحركة و4465 مدفع ميداني، و3860 راجمة صواريخ.

بينما يمتلك الجيش الأوكراني، 2430 دبابة، وأكثر من 11.4 ألف مدرعة و785 مدافع ذاتية الحركة و2040 مدفع ميداني و550 راجمة.

وتمتلك روسيا نحو 603 قطع بحرية في أسطولها، بينهم حاملة طائرات وحيدة، و64 غواصة، و15 مدمرة.

بينما يمتلك الأسطول الأوكراني من 316 قطعة، دون امتلاك حاملات طائرات ومدمرات.

وتمتلك روسيا نحو 1218 مطارًا في الخدمة، و8 موانئ وشبكة سكك حديدية طويلة تغطي كافة أنحائها تقريبًا، فيما تمتلك 187 مطارًا في الخدمة و6 موانئ فقط.

وتصل ميزانية الدفاع للجيش الروسي بنحو 42.1 مليار دولار أمريكي.

وتصل ميزانية نظيره الأوكراني إلى 9.6 مليار دولار فقط.