وزير التعليم العالى: نسعى لتوفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، إن: “الدولة المصرية تسعى لتوفير الخدمات الصحية ذات جودة عالية ومميزة لجميع المواطنين على حد سواء دون تمييز أو تفرقة، مثمنا بذلك التكامل بين مؤسسات الدولة لصالح المريض المصري”.



وأضاف عبدالغفار، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن منظومة التأمين الصحي الشامل التي أطلقها الرئيس السيسي تشمل جميع الموطنين وهي مشروع قومي مصرى ضخم.



وبين أنه تم دعم المنظومة الصحية في السبع سنوات الأخيرة بشكل كبير من خلال عملية التطوير التي بدأت مع إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.



ونوه إلى أن الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحي كبيرة جدا، فضلا عن تحمل الدولة تكاليف الاشتراك لغير القادرين.



وحول الموجة الخامسة من جائحة كورونا ، قال عبدالغفار، : "إن مصر في الموجة الخامسة، واستطعنا السيطرة عليها من حيث الأعداد بشكل كبير".



وعن التخلي عن الكمامات خلال الفترة المقبلة، قال: "إنه من خلال الدراسات علينا الالتزام خلال الأسابيع الثلاثة القادمة بالتوسع في عملية التطعيم، والالتزام بالاجراءات الاحترازية وحينها تقرر لجنة الأزمة التخلي عن الكمامة من عدمه".

وفي وقت سابق، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مستشفى جامعة بورسعيد، ورافقهما الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور خالد سلامة عميد كلية الطب بجامعة بورسعيد، اليوم السبت، ضمن جولة الوزير الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية بالمحافظة والوقوف على مستوى الخدمات الطبية للمواطنين.

وأثنى وزير التعليم العالي على الأعمال الإنشائية والتجهيزات الجارية بالمستشفى وفقًا لأحدث المعايير العالمية، ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من كافة أعمال التجهيزات ومستلزمات التشغيل والصيدلية والمخازن، بالإضافة إلى استكمال الجهاز الإداري والفني والكوادر البشرية من الأطباء، تمهيدًا لافتتاح المستشفى خلال الفترة القادمة.

وأكد الوزير أن المستشفى سوف تخدم كافة أهالي منطقة إقليم قناة السويس، والمنطقة الجديدة بشرق بورسعيد، حيث إن المستشفى مقامة على مساحة ٣٦ ألف متر بإجمالي تكلفة ١.٨ مليار جنيه، وتقدم خدمات الرعاية الصحية في مختلف التخصصات.