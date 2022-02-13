تعرف على الإجراءات الجديدة للمعتمرين قبل وبعد السفر للسعودية

أعلنت غرفة شركات السياحة عن الإجراءات الجديدة التى ستصاحب موسم العمرة المقبل.

ولفتت الوزارة، في بيان لها، إلى أنه سيتم سفر فريق الطبي إلى المملكة العربية السعودية لإنهاء الإجراءات الطبية لعودة المعتمرين، كما سيتم إجراء فحص لفيروس كورونا قبل العودة مصر بمقر إقامتهم بالفندق سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة.

كما سيتم إجراء اختبار فيروس كورونا للمعتمرين عند الوصول إلى المنافذ المصرية من خلال الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة طبقا لما نصت عليه الضوابط المصرية.

وأشارت الغرفة إلى أنه ستكون هناك باقة تأمينية على المعتمر تتضمن الخدمات كالتالي:

المصروفات الطبية الطارئة بحد أقصي 100 ألف جنيه للفرد، المصروفات الطارئة لتغطية 19-COVID بحد أقصى 100 ألف جنيه للفرد، والمصاريف الطبية الطارئة الخاصة بالإخلاء الطبي أو إعادة الجثمان في حالة الأمراض الخطيرة أو الحوادث بحد أقصي 100 ألف جنيه للفرد، ومصاريف إعادة الجثمان في حالة الوفاة نتيجة أي سبب بحد أقصى 100 ألف جنيه للفرد.

كما أنه سيتم رد قيمة الرحلة المدرجة على البوابة المصرية للعمرة وبدون تذكرة الطيران بحد أقصي 50 ألف جنيه وذلك في حالة إلغاء الرحلة للمعتمر بسبب ثبوت إيجابية مسحة R.C.P، وذلك خلال 72 ساعة أو قبل مغادرة المعتمرين المدرجين على البوابة، وسيتم رد قيمة الرحلة المدرجة على البوابة وبدون تذكرة الطيران بحد أقصى 50 ألف جنيه، وذلك في حالة تعليق أو إلغاء رحلات العمرة من قبل السلطات المصرية أو السعودية للمعتمرين المدرجين على البوابة والمقرر سفرهم خلال سبعة أيام اعتبارا من تاريخ قرار إلغاء الرحلات.

وقد أعلنت وزارة السياحة والآثار عن الاشتراطات الخاصة بالمعتمر قبل السفر لأداء مناسك العمرة التى تتضمن وجوب تلقي المعتمر جرعـات اللقـاح المعتمـدة، بما فيها الجرعـة التعزيزيـة لمن مر على تلقيـه الجرعة الأخيرة من اللقاح 6 أشهرالصحة كما يجب حصول المعتمر على شـهادة طبية صـادرة عن أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصـحة والسكان تفيد خلوه من الأمراض المزمنة، كما اشترطت ضـرورة إجراء المعتمر تحليل (PCR) قبل سـفره بـ 72سـاعة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصـحة والسـكان، على أن تتحمل غرفة شـركات السـياحة تكلفة إجراء التحليل نيابة عن الشــركات السـياحية المنفذة لبرنامج العمرة.