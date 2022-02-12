تشميع مطعم مأكولات بالجيزة بعد ضبط لحوم غير صالحة

أعلنت محافظة الجيزة غلق وتشميع مطعم ماكولات، بعد ضبط لحوم مفروم وكفتة، غير صالحه للاستخدام الآدمي.

وأشارت المحافظة، في بيان لها، إلى أن الأعمال تأتي انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشن حملات علي المطاعم والأسواق والمحال، للتأكد من سلامه الأغذية المقدمة للمواطنين.

وكانت شنت «الجيزة» من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وإدارات البيئة والطب البيطري و التموين ومراقبة الصحة والتغذية، حملات مكبرة علي المطاعم والماركت والأسواق بحدائق الأهرام لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم بقطاع هضبة الأهرام في المنطقه 17 س غير مرخص ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية، وضبط لحوم مفروم وكفتة غير صالحة للاستخدام الآدمي به، فور تلقي شكوى المواطنين من المطعم المشار إليه.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة.