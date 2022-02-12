السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول برنامج فرصة مع 18 جمعية أهلية

نيفين القباج
نيفين القباج

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا الأحد، فعاليات توقيع برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي لـ 20 عقد شراكة مع 18 جمعية ومؤسسة أهلية ودولية كبرى لتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي لحوالي 35 ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة، وذلك في إطار 2022 عام المجتمع المدني الذي أطلقه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وعقد برنامج فرصة، أمس الجمعة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، 4 ورش تدريبية لرفع قدرات فريق العمل المركزى والمنسقين المحليين لحوالي 100 منسق  بجميع المديريات التابعة للوزارة.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن التدريبات المركزية تستهدف تطوير قدرات ومهارات المستفيدين من البرنامج، كما أنها تعمل على ربط الإنتاج باحتياجات السوق، وإعداد دراسات الجدوى.

وأوضحت وزارة التضامن، أن البرنامج يسعى إلى تنمية منظمات المجتمع المدني، حتى يكون لها تأثير في المجتمع وذلك ضمن خطة الدولة للشراكة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وقطاع العمل الأهلي.

وقال عاطف الشبراوي مستشار وزارة التضامن للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة، إن برنامج فرصة يعمل على توفير فرص عمل للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، والقادرة عن العمل، وأيضا الأسر المرفوضة من الدعم النقدي حتى يتم انتقالها من الإتكالية إلى الإنتاجية، وتصبح أكثر استقرارا.

وأضاف أن برنامج فرصة يعمل على دمج أكبر عدد من الأفراد والأسر المستهدفة من تكافل وكرامة فى أنشطة اقتصادية ناجحة تنتهى بتخرجهم ومشاركتهم فى تنمية المجتمع.

وأشار عاطف الشبراوي مستشار وزارة التضامن للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة، إلى أن البرنامج يعمل على توفير وإتاحة الفرص البديلة للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية من الشباب والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة، كذلك تشكيل بيئة تساهم فى المشروعات المدرة للدخل ومتناهية الصغر وسلاسل القيمة، وأيضا تطوير نماذج الشراكات التنموية المستدامة.

عبد الفتاح السيسي وزيرة التضامن برنامج تكافل وكرامة تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي الجمهورية نيفين القباج الدعم النقدي وزارة التضامن الاجتماعي

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