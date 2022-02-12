السبت 12 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف يترأس أول اجتماع لوزراء الأوقاف العرب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ترأس الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، منذ قليل، أول اجتماعا لاتحاد وزراء الأوقاف العرب، على هامش المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي افتتحه الوزير اليوم بحضور وزراء ومفتون من عدة دول.

وناقش اتحاد وزراء الأوقاف العرب في اجتماعه الأول الأهداف العامة للاتحاد والمشكلات العامة المتبادلة ومجالات التعاون المشترك بين وزراء الأوقاف العرب، مثل الوقف ونشر الفكر الوسطى.

وفى كلمته، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أهمية الوقف كونه أحد مصارف البر، مشيرا إلى أنه في مصر لا يتم بين الوقف حيث يظل اسم الواقف ممتدا ليوم الدين، والمشرع المصري أحاط مال الوقف بسلسلة حماية من القوانين تفوق أي حماية لأي مليكات أخرى.

وأكد أنه من خلال اتحاد وزراء الأوقاف العرب سيتم العمل على تعظيم ثقافة الوقف وأثرها في خدمة المجتمع، وعمارة وفرش المساجد.

وتوجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتفضله برعاية مؤتمر المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أن المؤتمر تستضيفه الوزارة بالقاهرة في الـ14 من فبراير 2022م.

وشهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الخميس، انطلاق أول بشائر الخير لتوزيع لحوم صكوك الإطعام لعام ٢٠٢٢م من أمام ديوان عام الوزارة، إذ يتم توزيع 6 أطنان للقاهرة والجيزة، و3 بالدقهلية، غدا.
وأشاد وزير الأوقاف بجودة اللحوم، وبالمستوى الجيد الذي تم إعدادها به، من تعبئة وتغليف وتجميد حتى تصل إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية بعزة وكرامة وبأفضل جودة، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل مع المشروع بجدية تامة وحوكمة كاملة بداية من عملية تلقي التبرعات وتوزيعها على مستحقيها.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن هذا المشروع يُمثل بُعدًا اجتماعيًّا ضمن اهتمامات الدولة المصرية بتوفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية.

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