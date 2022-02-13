الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شروط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022.. وأخر موعد لتحريرها إلكترونيًا

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

يستمر طلاب الثانوية العامة في تسجيل استمارة الثانوية العامة حتى نهاية الشهر الجاري، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة لعام 2022، والتي تنطلق في يونيو المقبل.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي لها، على أنه لا يسمح لطلاب الثانوية العامة التقديم للاستمارة الإلكترونية بعد المواعيد المحددة لها، موضحة كافة التفاصيل كالتالي:

1- قامت الإدارة العام لنظام المعلومات ودعم اتخاذ القرار اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير لعام 2022 بإتاحة التسجيل. 
2 -آخر موعد للتسجيل الاستمارة هو الخميس الموافق 24 فبراير لعام 2022.
3- يبدأ الطلاب في تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الأحد 20 فبراير لعام 2022.
4- يجب التأكد من أن الاستمارات الإلكترونية بها جميع البيانات.

طرق حساب المجموع الاعتباري للطلاب المعفيين

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن طرق حساب المجموع الإعتبارى للطلاب المعفيين من اللغة الثانية في صفوف المرحلة الثانوية، حيث أن الطالب المعفي من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري = المجموع الأصلي × 410 ÷370.

وفي الصف الثالث الثانوي الطالب المعفي من اللغة الثانية  يحسب له مجموع اعتباري = المجموع الأصلي × 280 ÷ 250.

أما في الصف الثاني الثانوي العام الطالب المعفي من اللغة الثانية  يحسب له مجموع اعتباري = المجموع الأصلي × 280 ÷ 250.

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وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة بصدد عقد مؤتمر صحفي قريبًا للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف الوزير، أن كل ما ينشر حتى الآن هو اجتهادات شخصية وليست رسمية، مناشدًا أولياء الأمور بالانتظار حتى إعلان التفاصيل في المؤتمر الرسمي المقرر عقده قبل الامتحانات.

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