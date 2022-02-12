«مترجمات واعدات» في ضيافة منتدى الثقافة والإبداع الأحد

ينظم منتدى الثقافة والإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية بمركز الإبداع الفنى بأرض الأوبرا ندوة بعنوان "مترجمات واعدات"، وذلك فى السادسة من مساء الأحد الموافق 20 فبراير الجاري.

يتحدث في الندوة كل من ماريان فخرى، نجوى عنتر، شيماء حسن، عن تجاربهن فى الترجمة من لغات مختلفة، كما يتطرق الحوار إلى قضايا المترجمين، ويدير اللقاء الكاتب الصحفى طارق الطاهر.

وانطلقت فعاليات منتدى الثقافة والإبداع 27 ديسمبر2020، بسينما مركز الإبداع الفني (بساحة الأوبرا)، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

واستهل المنتدى فعاليات الجلسة الأولي تحت عنوان "نجيب محفوظ.. رؤى جديدة" في إطار احتفالات مصر والعالم بذكرى ميلاد أديب نوبل وتحدث فيها كل من محمد شعير، طارق الطاهر، أيمن الحكيم، ويديرها الكاتب الصحفى إيهاب الحضرى.

صرح الدكتور فتحى عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية فى بيان:" أن هذا المنتدى يأتى فى إطار التطوير الدائم لأنشطة وفعاليات الصندوق، وأضاف أنه سيقام بشكل دورى فى الاحد الثالث من كل شهر، ويركز على القضايا الثقافية والفنية، والفكرية والإبداعية وربطها باالحظة الراهنة، وكذلك المساهمة الفعالة فى استراتيجية مصر ٢٠٣٠، خاصة فيما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته".

من جانبه أكد طارق الطاهر المشرف على المنتدى، أن هناك العديد من الأفكار التى يشهدها الموسم الأول لهذا المنتدى، منها إلقاء الضوء على رموز الوطن بشكل عميق، يتناسب مع عطاء هذه الشخصية وتمثيل المبدعين المصريين والعرب فيه لمناقشة كافة القضايا المطروحة على الساحة، وأضاف أن المنتدى يتخذ أكثر من شكل منها: الندوات، المحاضرات، الموائد المستديرة، الحفلات الفنية والمعارض التشكيلية، مشيرا إلى أن المنتدي لن تقتصر فعالياته علي القاهرة وستمتد إلى المحافظات.