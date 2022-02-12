إصابة 5 شباب في حادثي سير بالشرقية

شهد مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، حادثي تصادم منفصلين، ما أسفر عن إصابة 5 شباب.

وتبين عقب انتقال أجهزة الأمن من المعاينة إصابة الضحايا بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، فى حادثى سير، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس والزوامل لتلقى الإسعافات الأولية.



وقع الحادث الأول بين سيارتين ملاكي ونقل نتيجة السرعة والتخطي الخاطئ بطريق بلبيس السلام، وأسفر الحادث عن إصابة "السيد م م" 23 عامًا مقيم بساتين الإسماعيلية، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، و"على ع " 18 عامًا مقيم قرية السلام مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهما إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

فيما وقع الحادث الثاني بطريق أنشاص الزوامل، بانقلاب دراجة بخارية أسفر عن إصابة 3 شباب بسحجات وكدمات.

وتم نقلهم إلى مستشفى الزوامل، لتلقى الإسعافات الأولية.