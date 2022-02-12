رئيس مركز سنورس يتابع سير العمل في تغطية شوارع المدينة بالانترلوك

تفقد المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، اليوم السبت، سير العمل في تغطية عدد من الشوارع بمدينة سنورس بالانترلوك، حيث يجرى تنفيذ تغطية الشوارع الجانبية المتفرعة من شارع الدكتور محمد عنتر وشارع 6 أكتوبر.

وشدد على سرعة إنجاز العمل والالتزام بالمواصفات الفنية ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بصفة مستمرة، وتأتى الزيارة في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة الميدانية المستمرة للخدمات.

وتفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأعمال الإنشائية النهائية لتطوير منطقة السواقي بوسط مدينة الفيوم، بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم.

أكد محافظ الفيوم، خلال تفقده لمنطقة السواقي على سرعة الانتهاء من الأعمال تبعاً للجداول الزمنية المحددة، مشدداً على مراعاة البعدين البيئى والجمالي للمنطقة، كونها مقصداً سياحياً مهماً ومعلماً المعالم الحضارية للمحافظة، لافتاً إلى أهمية تكثيف زراعة شجيرات الزينة والمساحات الخضراء والأماكن المجانية المفتوحة، مع استغلال المشهد المائي لبحر يوسف، لجعل المنطقة متنفساً لأهالي الفيوم.

كما استمع المحافظ، من مسئولي الشركة المنفذة لأعمال التطوير عن نسب الإنجاز، وآخر الأعمال الإنشائية التي تم تنفيذها بالمشروع، حيث أوضح مسئولوا الشركة أنه تم الانتهاء من إنشاءات المطاعم والكافتيريات، وأعمال إنشاء المسرح الروماني، والنصب التذكاري، فضلاً عن مناطق البحيرات الصناعية، كما تم الانتهاء من توصيل خط مياه شرب جديد بمنطقة السواقي، بدلا من الخط القديم، لخدمة أكبر عدد من المواطنين، كما تم الإنتهاء من تأهيل الحائط الساند لبحر يوسف بالمنطقة، إضافة لأعمال الطريق الموازي للبحر، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال تطوير بداية الشهر القادم.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن أعمال تطوير منطقة السواقي تسير بخطى متسارعة، في إطار الاستغلال الأمثل لكافة أصول ومقدرات الدولة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، لافتاً إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين واستشاريين فى التطوير المعماري، لإعداد مخطط لتطوير متكامل لمنطقة السواقي التي تعبر عن هوية المحافظة بصورة مباشرة، مؤكداً أنه تم مراعاة الدراسات المرورية والمظهر البيئى والحضاري للموقع بشكل عام، لتنفيذ مخطط تطوير متكامل يحقق عائد اقتصادي من خلال إقامة عدد من الكافتيريات والمطاعم والبازارات السياحية، وتكون عبارة عن مناطق مجانية مفتوحة للمواطنين، مؤكداً أن المشروع سيغير شكل العاصمة والمنطقة بالكامل.

الجدير بالذكر، أن مشروع تطوير السواقي الجاري تنفيذه لن تتحمل المحافظة أية تكلفة مالية، وسيكون العمل به بنظام حق الانتفاع بما يحقق عائداً اقتصادياً للمحافظة، وتشمل أعمال التطوير إحلال وتجديد البنية التحتية للمنطقة، وإنشاء أعمال هندسية ومحاور مرورية على بحر يوسف بمنطقة السواقي.